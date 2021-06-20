 

Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал о нежелании певицы жить

20.06.2021, 21:18, Разное
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Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский пояснил о некоторых подробностях жизни артистки. Так, в определенный период поп-дива испытывала настолько глубокую депрессию, что испытывала нежелание жить.
Известный российский пиар-специалист Антон Богославский выпустил собственную книгу. В произведении «Больше, чем пиар» он поделился опытом своей работы в отечественном шоу-бизнесе. Так, на его счету есть сотрудничество с популярной певицей Ольгой Бузовой. В числе прочих, эксперт пояснил о нелегком периоде жизни Бузовой после ее развода с Дмитрием Тарасовым.

Вместе спортивная звезда и экс-участница «Дома-2» прожили четыре года, расставшись в 2016 году. Ссора и бракоразводный процесс с футболистом надолго вывели исполнительницу из душевного равновесия. Более того, девушка настолько была огорчена, что даже не желала жить. Всем известно, насколько Бузова впечатлительна и ранима, нередко артистка плакала и уходила прямо во время прямого эфира различных телепередач. В тот период Богославский всерьез боялся за ее жизнь.

Выйти из такого состояния ей помог именно Антон Богославский, причем для этого он прибег к достаточно оригинальному способу. Пиар-директор селебрити напомнил ей, о ее любимых собаках. В случае смерти Бузовой они бы оказались в лучшем случае в питомнике, эта информация стала по-настоящему шоковой для певицы. Осознав то, какое будущее ожидает ее любимых животных, девушка собрала все свои силы для того, чтобы жить и снова радоваться каждому дню.

Источник: inforeactor.ru



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