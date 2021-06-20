Разумков считает, что на отсрочке дубляжа фильмов на украинский язык хотят “исключительно попиариться”

“Не все хотят объяснять. Есть коллеги, которые хотят исключительно попиариться на этом. […] Политики начинают ставить вопрос языка для того, чтобы получить политический рейтинг”, – сказал спикер парламента.

По его словам, вопрос считают важным и бизнес, и телевизионные каналы.

“Почему? Потому что действительно (мы же откровенно говорим) за этот год, когда они должны были разработать контент, им это было сделать невозможно, потому что был COVID. Это правда. Это может нравиться, не нравиться. И в этом плане я бизнес понимаю. Я понимаю людей, которые переживают, чтобы не было притеснений. Но всегда надо искать баланс, свою позицию надо объяснять”, – подчеркнул Разумков.

Контекст:

15 июня законопроект внесли в повестку дня сессии. Постановление о включении почти трех десятков законопроектов приняли 227 голосами из 226 необходимых. Позже четыре нардепа от “Голоса” написали заявления об отзыве голосов. Юридически ситуацию это не изменило (законопроект уже включен в повестку дня), но заявления “отображают позицию”, заявляли в партии.

Проект закона №5554 зарегистрировали в парламенте 24 мая. Его авторы – нардепы от “Слуги народа” Евгения Кравчук и Никита Потураев. Законопроектом предлагалось внести изменения в ч. 6 ст. 23 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, чтобы его нормы вступали в силу не с 16 июля, а через два месяца после снятия карантина.

Эта статья предусматривает, что язык распространения и показа фильмов в Украине – украинский, то есть они должны быть озвучены или дублированы на государственном языке. Это правило распространяется на фильмы, снятые в Украине и за рубежом, исключение – национальная кинопродукция на крымскотатарском языке и других языках коренных народов.

Потураев утверждал, что речь идет не о фундаментальных изменениях.

“Законопроект откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки и наши продакшен-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – телефильмов, сериалов на украинском языке – нарушены. Они не успевали, обратились с просьбой об отсрочке, поэтому принято решение немного отложить выполнение требований закона”, – рассказывал он в комментарии “ГОРДОН”.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

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