США подтвердили заморозку $100 млн военной помощи Украине. Белый дом заявил о “путанице в отчетах”

По словам американского чиновника, “в отчетности возникла путаница”. США заморозили дополнительные $100 млн, поскольку “угроза утихла”, объяснил он.

Советник президента США Джо Байдена предупредил, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия. Мысль об отказе США от какой-либо помощи в сфере безопасности для Украины – “это просто нонсенс”, заключил Салливан.

Контекст:

О заморозке военной помощи США Украине писали 18 июня американские издания Politico и The Washington Post. Спикер Белого дома Джен Псаки назвала сообщения их источников нонсенсом. Также прокомментировал эту информацию и министр обороны Украины Андрей Таран. Сообщения в американских СМИ он назвал российской провокацией.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

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