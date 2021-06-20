Украинские морпехи отработали захват морского побережья под прикрытием авиации. Видео
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“Под прикрытием авиации морские пехотинцы штурмовали побережье и занимали оборону, корабельная группа поддерживала их огнем, чтобы помочь удержать плацдарм. […] Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывались по сигналам MTP, которые используют страны – члены НАТО”, – говорится в сообщении.
В учениях принимали участие флагманский средний десантный корабль “Юрий Олефиренко”, десантный катер “Сватово”, малый разведывательный корабль “Переяслав”, артиллерийский катер АКА-03, транспортное судно ВМС “Горловка”.
Тактические учения проходили в несколько этапов, к которым также привлекались самолеты и вертолеты Воздушных сил ВСУ.
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Видео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube
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