 

Украинские морпехи отработали захват морского побережья под прикрытием авиации. Видео

20.06.2021, 21:16, Новости дня
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“Под прикрытием авиации морские пехотинцы штурмовали побережье и занимали оборону, корабельная группа поддерживала их огнем, чтобы помочь удержать плацдарм. […] Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывались по сигналам MTP, которые используют страны – члены НАТО”, – говорится в сообщении.

В учениях принимали участие флагманский средний десантный корабль “Юрий Олефиренко”, десантный катер “Сватово”, малый разведывательный корабль “Переяслав”, артиллерийский катер АКА-03, транспортное судно ВМС “Горловка”.

Тактические учения проходили в несколько этапов, к которым также привлекались самолеты и вертолеты Воздушных сил ВСУ.

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Видео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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