 

Лидерам Франции и Германии следует потребовать от России ухода с Донбасса и Крыма – Кравчук

20.06.2021, 21:16, Новости дня
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“Нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор – Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал”, – объяснил Кравчук.

По его словам, лидерам Франции и Германии “это уже давно следовало бы сделать”.

“Просто ходить вокруг горячей каши и бояться к ней приступить – это позиция слишком общая и слишком неконкретная. Без точных формулировок, без дат, без ответственных людей за их выполнение и последствий, которые будут нести те, кто откажется их выполнять”, – отметил Кравчук.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

По словам Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выражал мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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