 

Кабмин продлил полномочия четырех членов набсовета “Укрзалізниці”. Лещенко останется еще на три месяца

20.06.2021, 21:16, Новости дня
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Правительство решило избрать членами наблюдательного совета Шевки Аджунера и Андреаса Матье как независимых членов 20 июня. Олег Журавлев и Лещенко станут представителями государства на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более чем на три месяца.

Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.

Контекст:

В наблюдательный совет предприятия ранее входили пять человек во главе с Аджунером: Журавлев, Лещенко, Матье и Адомас Азуолас Аудицкас, сказано на сайте перевозчика. До 26 сентября прошлого года членом набсовета “Укрзалізниці” был шведско-американский экономист Андерс Аслунд. Он покинул этот пост по трем причинам, в частности: из-за чрезмерных юридических рисков, отсутствия страхования ответственности членов совета и невыплаты зарплаты с апреля.

В начале июня текущего года Лещенко заявил, что “Укрзалізниця” не будет продлевать с ним контракт. На должности члена набсовета компании он проработал с декабря 2019 года. Лещенко подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета “Укрзалізниці” в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн, указано в его декларации.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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