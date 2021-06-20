Минздрав поблагодарил граждан, самостоятельно вакцинировавшихся в общественных местах

Министерство здравоохранения высоко оценило случаи самостоятельной вакцинации от коронавируса в общественных местах.

По мнению ведомства, такая инициатива граждан эффективно влияет на темпы приобретения коллективного иммунитета в России.

– Мы часто видим в интернете фотографии и видеоролики, как люди в самых разных регионах самостоятельно делают себе прививки от коронавируса в парках, скверах, автобусах и на остановках. Как правило, особенно это распространено среди молодёжи, которая не желает в поликлинике ждать в духоте своей очереди. Да, сейчас вакцину нельзя получить на руки, видимо, у этих людей просто родственники работают в медицинских учреждениях и помогли с препаратом. Но наказывать за вакцинацию, пусть даже и нелегальную, мы не будем. Наоборот, мы поняли, что такой публичный метод хорошо сказывается на доверии к вакцинам. Прохожие видят, как люди вакцинируются в общественных местах, и понимают, что прививаться легко и безопасно. Это похвально. Поэтому мы решили разрешить выдачу препаратов для самостоятельной вакцинации, — рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Комаров.

Теперь вакцину можно взять на руки в регистратуре поликлиники по месту прописки. А для получения сертификата о вакцинации от COVID-19 необходимо принести в бухгалтерию CD-диск с полной видеозаписью распаковки препарата и введения его внутривенно.

Также министерство запустило флешмоб, в котором может принять любой человек, планирующий вакцинироваться. Чтобы стать участником, нужно опубликовать в интернете видеоролик с хэштэгом #ВакцинироватьсяЛегко, где вы делаете прививку в общественном месте. Авторам самых интересных и популярных материалов подарят путёвки в Крым и вручат благодарные письма с автографом президента. Первым таким победителем уже стал петербуржец Антон Викторович, который успел трижды за день вакцинироваться на Невском проспекте.

—