Мнение: Рост фигуры в поле

Как рыбаки растят свою фигуру?

Любая фигура растет, если она назначается главной в поле или одной из главных. Это и есть – значимость.

Вот как только вы назначили какую-то фигуру ответственной за то, что происходит с вами, фигура начинает расти.

Уважение к человеку позволяет видеть в нем отдельного субъекта и не сливать с ним границы, не проецировать на него свои стремления, поэтому злокачественного роста фигуры при уважении к человеку не происходит.

Злокачественный рост фигуры – это когда фигура растет как опухоль, она не имеет никакой живой связи с реальным человеком, с его отношением к вам, с его мотивами и интересами. Вы спроецировали на человека свои желания и назначили его ответственным за себя. И теперь его фигура только качает вашу энергию, не принося никакой пользы вашим ресурсам.

Кроме злокачественного роста фигуры бывает еще рост нормальный, продуктивный. Такой рост фигуры бывает, когда у вас и человека образуются взаимные связи, общие интересы, цели, когда между вами возникает симпатия, дружба или любовь. В этом случае человек постепенно становится правообладателем общего с вами пространства, частично делит ответственность за все, что происходит с вами обоими, участвует в реальном, то есть хорошем “мы”. И его фигура тоже растет для вас, но это совсем другой рост, хороший, взаимный, позволяющий вам стать больше, укрепить и расширить свои ресурсы. Вы были один, в теперь у вас есть друзья, для которых ваша значимость тоже большая, вы были одиноки, а теперь у вас есть партнер или даже любимый и любящий супруг. Но сравните это с воображаемыми друзьями, которым до вас нет дела, или с несчастной любовью к кому-то и станет ясно, что большие фигуры в поле могут быть как полезными, так и вредными. Все зависит от их связи с реальностью, от того, как вы интегрированы в ресурсы друг друга.

Это что касается чужих фигур.

Но и рост своей фигуры происходит похожим образом.

Чтобы вырастить свою фигуру в поле другого человека, так называемую свою СЗ, вы должны стать важным звеном в системе получения энергии этим человеком. Обычно мы упрощаем это до “стать источником удовольствия”, но часто фигура растет даже если от нее нет никакого удовольствия, а есть лишь страдания. И наоборот, удовольствие может быть, а роста фигуры нет, если это удовольствие не связывается с вашей фигурой, например, вы удовлетворяете физические потребности человека, а он воспринимает это как должное и вас не замечает. Поэтому ключевое – не удовольствие, а то, насколько процесс получения энергии человеком завязан на вашей фигуре.

Процесс получения энергии состоит из возникновения потребности (мотивации) и ее удовлетворения (реализации).

Обычно люди никак не контролируют этот процесс, особенно если не доросли до саморегуляции.

Многие думают, что получение энергии происходит в момент удовлетворения потребности.

Нет!

Не при удовлетворении потребности отпускается энергия, а тогда, когда эта потребность возникает.

Энергия отпускается мозгом на жизнь, на развитие и размножение клетки или сообщества клеток (организма) или сообщества организмов. Поэтому момент подачи энергии зависит только от мотивации.

А вот мотивация в свою очередь зависит от того, как подобная потребность удовлетворялась раньше.

Если был облом и стресс на этой почве, а стрессоустойчивость слабая и запаса прочности нет, возникает фрустрация, что значит мотивация в этом направлении блокируется. Так человек защищает себя от нового стресса.

Нормальное удовлетворение потребности закрепляет паттерн, паттерн фиксируется как продуктивный, и на подобные потребности снова дается энергия, так формируется устойчивая мотивация. Мы называем это подключением ресурса и его прокачкой. Человек, у которого много потребностей в сфере разных ресурсов, и он их активно удовлетворяет, имеет много энергии, он полон энтузиазма, интереса к жизни, энергия в нем кипит, ресурсы его прокачиваются. Одновременно растет его территория влияния в обществе, внешняя часть ресурсов тоже растет.

Человек, который обломался с удовлетворением многих потребностей, фрустрирован там и сям, не имеет мотивации чего-то делать в реальной жизни, он вкладывает энергию в иллюзии или предается апатии. И энергия ему на жизнь отпускается все меньше, его запас жизненных сил сокращается.

Если чужая фигура оказывается связана с процессом получения вами энергии, она растет. И чем больше на этой фигуре завязано ваших паттернов, тем быстрей она растет, словно кровеносная система наполняет ее и она становится больше.

Чужая фигура должна быть встроена в систему ваших потребностей, тогда она растет.

Вот почему никакими манипуляциями и фальшивыми имитациями невозможно вырастить фигуру. Ваша фигура должна стать для человека важной частью его бытия, чтобы выросла ваша значимость. Иногда корона человека создает иллюзии вашей включенности и участия в его жизни, но чтобы сознательно взаимодействовать с чужими коронами, не выходя из красного поля, нужно иметь хорошие границы. Обычно же стремление растить свою фигуру в чужом поле превращается в щипцы, потому что отсутствует уважение к субъекту, он воспринимается как объект, который можно притянуть к себе и использовать.

Вы должны участвовать в жизни человека, приносить ему удовольствие и пользу, как субъект, а не как объект, в этом случае ваша фигура будет расти.

Это что касается СЗ, собственной фигуры в чужом поле, а своя фигура в своем поле – намного важней.

От хорошей, большой и сильной фигуры в собственном поле зависит все вашей жизни.

Если ваша фигура в вашем поле сильна, вы чувствуете внутреннюю опору, вы получаете постоянную поддержку.

Вы не мечетесь, не шатаетесь, не тревожитесь, не поддаетесь случайному влиянию, не испытываете перепадов настроения.

Люди с сильной фигурой имеют уверенный взгляд и внушительную речь.

Люди со слабой фигурой не только выглядят тускло, они ощущают одиночество, заброшенность, подспудный страх, неуверенность в своих выборах.

В разных ресурсах у человека может быть фигура слабей или сильней.

Но человек, знающий что такое сильная фигура в одном из ресурсов, стремится к этому и в других ресурсах.

Про ресурс, в котором своя фигура сильна, говорят “мой конек”, потому что человек чувствует себя “на коне”, как всадник чувствует себя по сравнению с пешим: выше, сильней, быстрей и больше.

Собственная фигура в своем поле растится примерно так же как и в чужом, но здесь уже вы – тот человек, для которого эта фигура должна стать важной, приоритетной и ключевой.

Все чем вы занимаетесь, увлекаетесь и к чему стремитесь, вы должны привязать к своей фигуре. Это и есть – хороший локус контроля. Хороший локус позволяет постоянно чувствовать опору на себя.

Но вы должны заниматься каким-то делом, иначе не будет паттерна, к которому можно привязать свою фигуру.

Пока фигура слабая, вы ее привязываете к паттернам, а когда она окрепнет, – паттерны к ней.

Если же вы будете держать фокус на своих страданиях и копаться в своих ощущениях, предаваться самосожалениям и обидам, думать, кто и чего вам должен, ваша фигура уменьшится до размера блохи.

Это происходит потому, что жалея себя и считая себя обиженным кем-то, вы ищете опоры вне себя, а свою фигуру лишаете полномочий, делаете мелкой, жалкой, слабой.

Люди так хотят что-нибудь отжать, получить какие-то льготы от общества и поддержку, одобрение от окружающих, что сливают свою фигуру. Они боятся ничего не получить извне и отказываются от самого важного – от своей фигуры.

Это похоже на то, как если бы вы калечили свое тело, чтобы получить пенсию по инвалидности, или портили свое имущество, чтобы получить выплаты по страховке. Это кажется глупым по отношению к физической и материальной сохранности, но по отношению к своей фигуре многие поступают именно так, потому что не понимают ценности этой фигуры, не ощущают ее как нечто объективное, считают фикцией.

Но своя фигура не фикция, как не фикция любая чужая фигура. В любовной аддикции это можно ощутить очень ярко, насколько чужая большая фигура становится плотной, властной и сильной.

Еще более плотной становится своя фигура, если ее удалось вырастить.

Как любимый человек живет в вашем поле, даже когда вы не видите его, вы ориентируетесь и даже опираетесь на его взгляды при планировании общих дел, вы поддерживаете с ним эмоциональную связь, легко воспроизводите его образ, можете обращаться к нему мысленно еще до того, как связались с ним по телефону (и связанный с вами человек нередко ощущает это, тянется к телефону одновременно с вами, думает о вас в тот же самый момент). Точно так же вы можете иметь свою фигуру в поле, яркой, сильной, опираться на себя и обращаться к себе в случае любых сомнений.

Рост своей фигуры – это работа.

И пока мы будем готовиться к испытанию по историям бывших хищников, у которых в ресурсе любви как раз очень сильная и большая фигура, мы должны посмотреть, как растут фигуры с нуля.

Попробую за эти дни опубликовать несколько писем, где видно, как растет фигура из ничего, как происходит откат назад, как идет движение вперед, как из совсем слабой и жидкой субстанции в поле появляется твердый скелет фигуры и начинает обрастать мясом. Попробуем увидеть это.

Если пойдет хорошо, покажу письма где фигура автора растет от рыбы к нерыбе, из шаткой, пунктирной, становится более устойчивой.

И в конце новой недели участники испытаний познакомятся с историями хищников, где у авторов очень большие, сильные и крепкие фигуры, и возможности таких фигур будут представлены во всей красе.

Хотя я и дала многим комментаторам хорошие баллы, меня огорчает, что большинство пока не обращают внимания на главное в письмах – на динамику роста фигуры автора. Многие сфокусированы только на практической стороне: удается автору ухватить избранника или не удается, были у автора шансы или не было. Но это совсем не важно, если речь не идет о тикающих часиках женщины. В большинстве случаев почти не важно, получилось ли у вас вырастить свою СЗ для человека, но очень важно (очень) получилось ли у вас вырастить свою фигуру в своем поле.

А это не идентичные и даже совсем разные вещи.

Вот попробуйте сейчас привести случаи, когда СЗ вырастить не удалось, а свою фигуру – да.

Попробуете?

Все рыбаки, и хищники тоже, начинали именно с роста своей фигуры в своем поле, растили ее с нуля и дальше, отказываясь от сиюминутных пряников ради этого роста. У некоторых рыбаков фигура в ресурсе любви с самого подросткового периода была не нулевая, но у многих в юности фигура была или становилась очень слабой, потом начинала расти, потом иногда снова уменьшалась. Я приводила примеры рыбаков, которые долго были рапанами, то есть совсем не имели фигуры в любовном ресурсе. Такие рыбаки редки, но рыбами в юности были многие рыбаки, их фигуры были слабыми, а потом стали крепнуть и расти. И выросли до титанов, относительно фигур обычных людей.

Вот с этой темой мы попробуем знакомиться сегодня и в ближайшие дни.

Готовы?