Эконом-вариант или профи: как найти «своего» мастера перманентного макияжа

Перманентный макияж удобен и практичен. Он избавляет вас от необходимости ежедневно наносить на лицо декоративную косметику. Но это сложная и ответственная процедура. Поэтому к выбору мастера нужно подходить очень серьезно. В наши дни растет число “горе-специалистов”, чью работу потом приходится исправлять. Эти люди прошли кратковременные курсы, но не владеют всеми тонкостями татуажа. Как женщине найти “своего” мастера по перманентному макияжу? И что должно настораживать? Об этом мы расскажем в статье.

Не соблазняйтесь дешевыми предложениями

Нередко женщины обращаются к мастерам, предлагающим недорогой перманентный макияж. Но дешевизна услуг – настораживающий признак. Ведь хороший татуаж не может стоить дешево.

Для этой процедуры необходимо качественное оборудование, эффективный местный анестетик, а также безопасные и устойчивые красители. Если добавить к этому стоимость работы квалифицированного специалиста, то цена татуажа получится немалой.

За заманчивыми дешевыми предложениями обычно скрывается плохое качество расходных материалов и инструментов, а также низкая квалификация мастера.

Опасайтесь больших скидок

Многие женщины делают татуаж летом. Им хочется выглядеть красиво в сезон отпусков, а на жаре и во время купания обычная косметика течет. Перманентный макияж – идеальный вариант, ведь ему не страшны ни солнце, ни вода.

Недобросовестные мастера нередко снижают цены летом и объявляют различные акции. Не стоит радоваться таким предложениям. Это все лишь завлекающий маневр, который свидетельствует о низком спросе на услуги данного специалиста. Помните, что у хорошего мастера в любой сезон нет отбоя от клиенток.

Чем опасен дешевый вариант

Если вы выберете самое дешевое предложение услуг татуажа, то это может нанести вред не только вашей внешности, но и здоровью. Вероятнее всего, этот мастер использует некачественные пигменты. Такие красители быстро тускнеют и меняют цвет. Кроме этого, они могут вызвать серьезную аллергию.

Недобросовестные специалисты могут также применять дешевые анестетики. Такие средства слабо обезболивают и становятся причиной аллергической реакции.

Неквалифицированные мастера плохо владеют техникой смешивания красителей. Иногда они не могут определить нужную глубину введения пигмента. Это приводит к тому, что вместо красивого татуажа вы получаете губы непонятного оттенка или пятнистые веки.

В дешевых салонах мастера работают по шаблону, не учитывая особенности внешности клиента. В результате перманентный макияж выглядит неестественно, а лицо становится похожим на маску.

Такие печальные последствия могут грозить женщинам при неудачном выборе специалиста. На коррекцию плохо выполненного татуажа уходит много средств и времени. Далее мы расскажет о том, как найти хорошего мастера.

Изучайте отзывы и портфолио

Лучше всего обращаться к такому мастеру, услугами которого остались довольны ваши знакомые. Это оптимальный вариант.

Если же вы планируете обратиться к незнакомому специалисту, то прочитайте отзывы о нем. Желательно изучать мнения о его работе не только на официальном ресурсе, но также в соцсетях или отзовиках.

Не доверяйте голословной рекламе об услугах. Обязательно изучите портфолио мастера. Вам нужно увидеть на фото все этапы его работы. Это даст вам представление о его стиле и квалификации.

Изучайте информацию о разных специалистах, а затем выберите наиболее подходящего вам мастера. Только после этого записывайтесь к нему на прием.

Пообщайтесь с мастером

Личное общение с мастером имеет огромное значение. Обратите внимание на его внешний вид и речь. Неопрятный облик и безграмотные фразы говорят о низкой квалификации.

Хороший мастер использует одноразовые приборы и содержит свое рабочее место в чистоте. Он подробно объяснит вам все нюансы процедуры и не станет скрывать, что татуаж имеет немало противопоказаний. Если же он уверяет вас, что процедура полностью безопасна, то стоит насторожиться.

Обратите внимание на палитру

Попросите мастера показать вам палитру пигментов, которые он использует в работе. Если она содержит менее 5 оттенков, то получить хороший результат будет затруднительно. При бедной палитре красок татуаж выглядит неестественно.

Татуаж нескольких зон

Обычно татуаж делают на трех зонах: губах, веках и бровях. Однако перманентный макияж, выполненный одновременно в таком объеме, визуально старит лицо и выглядит неестественно.

Поэтому специалисты рекомендуют делать татуаж одной или двух зон. Это подчеркнет вашу натуральную красоту. Если же вы пожелаете сделать перманентный макияж сразу трех областей лица, то хороший мастер постарается вас отговорить.

Попросите сделать эскиз

Чтобы не разочароваться в результате, попросите мастера нарисовать эскиз вашего перманентного макияжа. Пусть он изобразит, как будет выглядеть татуаж на лице после заживления. Задумайтесь о том, насколько рисунок соответствует вашим ожиданиям.

Заключение

Не спешите с выбором мастера по татуажу. Ведь если процедура будет выполнена некачественно, то исправить ее последствия будет очень сложно и дорого. Поэтому если вы сомневаетесь в квалификации специалиста, то лучше не идите к нему.