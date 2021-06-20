О льготах детям опричников

Кастовая система в образовании сложилась уже давно. И на «законных» основаниях. Рассказывает учитель литературы.



За последние 10 лет силовики оформились в РФ как сословие «неодворян». Фото: РИА Новости

В соцсетях наделала шуму фотография буклета о правилах приема в школу, выложенная в твиттер петербургским депутатом Ксенией Лавровой. В буклете подробно рассказывалось о том, что преимуществом пользуются дети силовиков. Пользователи соцсетей возмутились: что же это выходит — все дети равны, но некоторые равнее? Между тем все это давно записано в российском законодательстве: да, увы, некоторые равнее.

2 сентября 2020 года Министерство просвещения издало приказ № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», где, наконец, свело воедино все льготы детям силовиков, гарантированные разными законами Российской Федерации. Не только им, конечно: в приказе упоминается и право на первоочередное зачисление, к примеру, тех детей, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе или чьи родители в ней работают. Сейчас, по окончании учебного года, когда многие дети меняют школы, для них появились листовки, объясняющие суть льгот, прописанных в приказе Минпроса.

При этом сами эти льготы существуют уже много лет. Право на зачисление вне очереди в школы, имеющие интернат, которое имеют дети работников прокуратуры, судей и Следственного комитета, прописано в федеральных законах № 44 («О прокуратуре Российской Федерации», 1992 год), № 19 («О статусе судей Российской Федерации», 1992 год), № 35 («О Следственном комитете Российской Федерации», 2010 год).

Детям военнослужащих в первоочередном порядке предоставляются места в школах по месту жительства их семей. Эта мера зафиксирована в Федеральном законе № 76 «О статусе военнослужащих». А детей сотрудников полиции, ФСИН, пожарной и таможенной службы, судебных приставов положено без очереди принимать в школы по месту жительства независимо от права собственности. Эти внеочередные места гарантированы им законами № 3 («О полиции», 2011) и № 283 («О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти…», 2012).

В глаза бросается, что эти льготы приняты в два этапа: в девяностые годы их получили сначала дети сотрудников судебной ветви власти, затем дети военнослужащих: сначала было время надежд на торжество законности, затем время войны в Чечне. Да и то, что семьи военных часто находятся в разъездах, а их детям приходится за время учебы менять по несколько школ, тоже очевидно.

А вот в 2011–2012 годах, когда силовики стали главной опорой передумавшего уходить президента, новая волна привилегий поставила в особое положение детей следователей, полицейских, сотрудников ФСИН.

Силовики не только сами обзавелись льготами, но и сделали эти льготы потомственными.

В стране фактически сложилась сословная система. Складываться она начала уже на обломках СССР — недаром Николай Патрушев еще в 2000 году в интервью «Комсомольской правде» назвал сотрудников ФСБ «неодворянством». Да и Виктор Черкесов, глава ФСКН, в своем интервью «Коммерсанту» в 2008 году говорил о «профессиональном сословии» силовиков.

Фрагмент интервью Николая Патрушева «Комсомольской правде»

Впрочем, сформировавшееся новое сословие с его представлениями о своих бескрайних правах и первоочередной обязанности выметать из государства крамолу похоже не столько на дворянство, сколько на опричнину, о чем давным-давно предупреждал Владимир Сорокин, автор вышедшего в 2008 году романа «День опричника».

Нет, российского обывателя не удивить тем, что все граждане равны, но некоторые равнее. Его не изумить ни повышенными окладами силовиков, ни пенсионными льготами, которых его самого лишили. Его не возмутили принятые в свое время законы о Следственном комитете и полиции, где уже были перечислены эти наследственные привилегии.

А вот как взглянул российский обыватель на простую школьную листовку, где ясно написано, чьи дети пойдут в школу вне очереди, — так и закричал:

это в какую же школу? В кадетский корпус? Нет? В любую? Вот и в эту нашу, дворовую? Вперед моих детей? Что ж это такое? У нас демократическое общество или кастовое? Да кастовое, кастовое.

Давно уже — и совершенно в рамках закона. Так что законы лучше читать своевременно: это надежно и качественно избавляет от иллюзий.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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