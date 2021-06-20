 

В Нигерии закрыли семь школ из-за нападений боевиков

20.06.2021, 20:34, Новости дня
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В нигерийском штате Кебби закрылись как минимум семь школ из-за продолжающихся нападений вооруженных боевиков на учебные заведения, сообщили местные СМИ со ссылкой на Союз учителей Нигерии.

«Правительство издало указ, согласно которому мы можем принимать любые действия в отношении наших школ, в том числе закрыть те школы, которые, по нашему мнению, небезопасны и подвержены риску нападения в районах, близких к лесу», – сказал председатель союза Альхаджи Исаха Арзики, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Today.

По его словам, закрытие семи школ – это «превентивная мера», эти учреждения находятся в тех районах, где нападения совершаются чаще всего. Он отметил, что учителя довольны действиями властей, которые отправили для охраны заведений полицию и дружинников.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Так, в мае из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. После этого бандиты потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната детей. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить.



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