 

Медики назвали самые полезные продукты для сердца

20.06.2021, 20:20, Разное
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Медики рассказали, какие продукты являются самыми полезными для сердца. Также они проанализировали, какие витамины в них содержатся.
По словам врачей, важно знать не только названия продуктов, но и понимать, какие микроэлементы в них содержатся. В рацион на постоянной основе необходимо включить еду, богатую на витамин С. Он приводит в порядок обмен веществ и способствует укреплению стенок сосудов.

Медики посоветовали начать употреблять в пищу продукты, содержащие витамин Е. Речь идет о различных орехах, рыбе, крупах. Данный элемент представляет собой антиоксидант, который необходим для полноценной работы всего организма.

В цитрусовых, спелых абрикосах, листьях салата, малине можно найти очень важный витамин Р. Он способствует увеличению эластичности сосудов и предотвращает их ломкость, защищает от аритмии.

Источник: 74.ru



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