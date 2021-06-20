Разумков ответил на вопрос: “Почему вы предали Зеленского?”

Перед этим интервьюер озвучила политику вопрос, который задал один из слушателей: “Почему вы предали Зеленского?”

“Я вообще не изменяю по жизни. Хотелось бы тогда услышать более развернутый вопрос”, – ответил Разумков.

Журналист отметила, что развернутого вопроса нет, и подчеркнула, что многие говорят о президентских амбициях спикера Рады, которые якобы “расхолаживают” его отношения с Зеленским.

“Я просто уже устал на него отвечать. Я не думаю, что такие вопросы должны расхолаживать или делать теплее отношения. Я думаю, что здесь больше вопрос в тех отношениях, которые есть на самом деле”, – подчеркнул Разумков.

Комментируя свои поездки в регионы Украины, он призвал не искать “черной кошки в черной комнате”.

“Во-первых, у нас, если я не ошибаюсь, сейчас нет президентской кампании, и парламентской нет, даже местной нет. Это раз. Два – сравните, сколько я проехал в 2019 году и сколько я проехал за 2020-й и за 2021 годы. Вернее так, 2019-й – начало 2020-го, потом коронавирус точно внес ограничения в нашу жизнь, и сколько я проехал сейчас. Я думаю, что тогда я сделал большее количество рабочих командировок по регионам нашей страны. И считаю, что это абсолютно правильно”, – объяснил Разумков.

По его словам, он также не хочет “отрываться от людей”.

“Когда ты попадаешь в такие большие кабинеты, через некоторое время они тебя “съедают” и ты начинаешь терять связь с реальностью. Я точно не хочу потерять связь с реальностью. Я хочу чувствовать и людей, и что происходит на территориях, и по возможности помогать. Иногда во время рабочих командировок такая возможность появляется”, – отметил спикер.

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и Зеленским, а также с другими представителями Офиса президента.

В конце февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции “Слуга народа”. Президент, по данным собеседников издания, сказал: “Не нравится – освобождай место”. “Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: “Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности”. На том и разошлись”, – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него “достаточно хорошие” отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что “парламент всегда был самостоятельной институцией”.

“Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить”, – говорил он.

10 февраля 2021 года “Украинская правда”, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова и хочет на его место поставить первого вице-спикера Руслана Стефанчука, но через несколько дней замглавы фракции “Слуга народа” и глава этой партии Александр Корниенко говорил, что в ходе одного из последних совещаний с Зеленским “не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком”. Стефанчук заявлял об отсутствии амбиций стать главой парламента.

Результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенного в середине мая, свидетельствуют, что Зеленский снова выиграл бы президентские выборы – за него проголосовал бы в первом туре 31% украинцев, во втором он бы обошел конкурентов.

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