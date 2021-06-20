Медведев еще в начале недели рассчитывал стать новым спикером Госдумы РФ – СМИ

Медведев узнал о том, что не включен в список “Единой России” за несколько дней до съезда партии 19 июня. Собеседник издания уверяет, что Медведева “поставил перед фактом” президент РФ Владимир Путин.

Путин сам озвучил первую пятерку списка, не доверив главе партии формально исполнить этот ритуал. Один из источников назвал отстранение Медведева от лидерства в списке “унижением”.

В итоге первым номером в федеральной пятерке стал министр обороны России Сергей Шойгу. За ним идет министр иностранных дел Сергей Лавров, затем главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Из пятерых указанных человек только Шойгу является членом “Единой России”, остальные в партии власти не состоят. Собеседник “Медузы” сказал, что с высокой долей вероятности никто из состава первой пятерки работать в Госдуме не будет.

Первую пятерку списка на съезде предложил Путин, а не Медведев, добавила “Русская служба ВВС”. Решение о первой пятерке принимали в режиме секретности в последние дни и даже часы перед съездом, рассказали два собеседника радиостанции в руководстве “Единой России”. Шмелева и Проценко узнали о том, что войдут в первую пятерку, накануне съезда лично от Путина.

Контекст:

Медведев не вошел в список “Единой России” на выборах в Госдуму РФ. По данным СМИ, он будет вести предвыборную кампанию в качестве председателя политической силы. В кулуарах съезда первый замглавы фракции “Единой России” в Госдуме Андрей Исаев назвал Медведева “безусловным авторитетом” для партии, вне зависимости от того, входит ли он в партийный список на выборах в Госдуму, пишет ТАСС.

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, Путин в то время был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

В действующем составе Госдумы четыре фракции: “Единая Россия” – 335 мандатов, КПРФ – 43, ЛДПР – 40, “Справедливая Россия” – 23. Два члена Госдумы не входят ни в одну фракцию, еще семь депутатских мандатов вакантны.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.

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