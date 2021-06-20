В Ровенской области погиб отец девяти детей. Он провалился в яму, которую выкопали бобры, а сверху на него упал конь

Случай произошел в селе Сварино Сарненского района. Мужчина пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой у реки он провалился в яму. На вызов прибыла бригада Антоновского пункта постоянного базирования центра. https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/180688237330031 Медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни и диагностировали биологическую смерть. Известно, что мужчина 1978 года рождения был отцом девяти детей, приведи подробности в центре. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”