 

В Ровенской области погиб отец девяти детей. Он провалился в яму, которую выкопали бобры, а сверху на него упал конь

20.06.2021, 20:18, Новости дня
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Случай произошел в селе Сварино Сарненского района. Мужчина пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой у реки он провалился в яму. 

На вызов прибыла бригада Антоновского пункта постоянного базирования центра.

https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/180688237330031

Медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни и диагностировали биологическую смерть. Известно, что мужчина 1978 года рождения был отцом девяти детей, приведи подробности в центре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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