Кулеба: Крымская платформа – политическое оружие Украины

“Лучшим свидетельством того, что эта инициатива очень важна и эффективна, является тот факт, что Россия относится к Крымской платформе точно так же, как к оружию, продаваемому Украине. Они призывают всех отговорить их от участия в Крымской платформе. Таким образом, Крымская платформа – это политическое оружие Украины для защиты нашей территориальной целостности и восстановления наших границ в Крыму”, – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что после объявления о подготовке к саммиту Крымской платформы глава МИД РФ “немедленно создал межведомственную рабочую группу, преследующую две цели”: дискредитировать Крымскую платформу “как бесполезную” и не допустить участия в ней представителей других стран.

“На данный момент у нас есть много подтверждений для участия в саммите на уровне глав государств, правительств и министров иностранных дел, что неплохо. Мы все еще ожидаем большего. Не сомневаюсь, что саммит Крымской площадки уже удался. И проведение саммита только усилит этот месседж”, – считает Кулеба.

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. По словам Кулебы, из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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