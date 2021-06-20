Зеленскому дали совет перед встречей с Байденом

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что украинский лидер подготовлен к встрече “на высочайшем уровне”. Он пояснил, что после опыта войны на юго-востоке страны и работы по возвращению Крыма у Владимира Зеленского есть большой материал для того, чтобы убеждать Джо Байдена на конкретных фактах.

В эфире телеканала “Дом” Кравчук посоветовал главе государства быть твердым, последовательным и системным. По его словам, на предстоящих переговорах с коллегой Зеленский должен не просто отстаивать интересы Украины и народа, но и “просить, настаивать”, чтобы Запад и Соединенные Штаты, в частности, начали предпринимать абсолютно конкретные шаги.

7 июня состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президенты обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и программу реформ. Помимо того, американский лидер подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины “перед лицом российской агрессии в Донбассе и в Крыму”.

Накануне бывший посол Соединенных Штатов Джон Хербст указал Владимиру Зеленскому на ошибку. Он выразил мнение, что украинскому лидеру не стоило поднимать тему вступления в Североатлантический альянс. Американец уточнил, что хоть двери НАТО и открыты для Украины, организация не собирается принимать какие-либо решения, пока Киев не разберется с реформами.