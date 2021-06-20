Мнение: Психоалхимия. Разморозка. Испытание Х1

Начинается продажа мест на 1 поток испытания.

Место можно купить здесь.

Х1 – это задачи от первого из трех хищников, которых многие знают как Иру, Рому и Никиту.

Очередность была установлена посредством жребия, но эту очередность мы с авторами решили скрыть, чтобы не устраивать состязание между ними.

Чей какой поток я объявлю после продажи всех мест.

Об испытании можно прочитать здесь и по ссылкам.

Некоторые из задач были написаны два года назад, когда я еще только думала, можно ли читателям давать неадаптированные истории хищников, за два года комплект задач дополнялся, а в последний месяц авторы написали еще несколько задач, и из всего множества я выбрала по четыре задачи от каждого.

Х1, Х2, Х3 – три разных комплекта от трех разных людей по 4 задачи.

Дать в испытании правильные ответы на 3 из 4 задач – отличный результат.

Но и 1 из 4 при самостоятельной проверке – результат, которым можно гордиться, ведь речь идет о высоком уровне стратегии.

Все истории разные, все почти ломают шаблон, а некоторы, наоборот, так органично вписываются в привычный шаблон, что сложно увидеть, в чем был трюк. Однако трюк есть в каждой задаче, нет ни одной задачи, где все происходит случайно или само собой. Счастливые случайности и спонтанные везенья в жизни людей, чья фигура в поле сильна, бывают очень часто, однако для нашего испытания я выбрала только те задачи, где можно увидеть линию сознательного поведения автора.

Ответы на задания могут быть как короткие, так и развернутые, в пределах 1000 знаков.

Вы сами выбираете, отвечать коротко или подробно. Подробный правильный ответ имеет преимущества перед правильным коротким, но если ответ неверный и подробный, это куда хуже, чем краткий верный ответ.

Испытание построено так, что решающим задачи придется примерить на себя шкуру авторов, идентифицироваться с автором задачи, чтобы почувствовать и понять его логику поведения и ход его мыслей.

В этом состоит обучающая часть испытания. Даже если вы ответите на все задачи неверно, опыт идентификации вы получите, и это может раздвинуть ваши горизонты в ресурсах любви, секса и имиджа. Задачи будут касаться всех трех ресурсов.

Традиционно предлагаю описать свои эмоции в процессе покупки места тем, кто место уже купил.

И такой вопрос, представьте, что вы выиграли 1 час личного коучинга с одним из авторов. О чем бы вы его(ее) спросили в первую очередь? А во вторую?