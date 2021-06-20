 

Мнение: За отказ от вакцинации могут отстранять от работы

20.06.2021, 20:02, Разное
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Министерство труда заявляет, что за отсутствие от вакцинации можно отстранять от работы без сохранения зарплаты, а вот увольнять за отказ от вакцинации пока нельзя.

Сотрудника, не прошедшего вакцинацию от коронавируса, могут отстранить от работы, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности прививок для отдельных категорий граждан. Об этом в субботу, 19 июня, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Он добавил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.
«Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник (в регионах с обязательной вакцинацией. — Ред.) может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы», — подчеркнул Котяков.
Министр уточнил, что вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей, пишет «Газета.ру».
Вместе с тем министр подчеркнул, что увольнение за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом России

https://iz.ru/1181276/2021-06-20/mintrud-dopustil-otstranenie-ot-raboty-neprivitykh-ot-covid-19-sotrudnikov – цинк

В частном секторе отстранение зачастую будет тождественно увольнению.

Источник: Colonel Cassad



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