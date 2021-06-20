Мнение: Захват

Возникла экстраординарная, но вполне ожидаемая ситуация. В Крыму детей, отдыхающих в летнем лагере, принудительно без предупреждения родителей буквально арестовали и поместили в заключение по подозрению в заболевании известной болезнью. Основанием послужил ПЦР-тест одного ребенка. Что такое ПЦР-тесты, в свое время наглядно продемонстрировал президент одной африканской страны, убедительно доказав, что ковидом болеют даже бананы.

В любом случае судьба схваченных фашистами детей пока не слишком известна и понятна. Местные власти в виде успокаивающей информации прислали родителям какие-то фотографии якобы условий, в которых содержатся заключенные. Правда, самих детей на фото нет. Что вызывает дополнительные вопросы.

Что ощущают родители, объяснять не надо. Вся эта история довольно подробно изложена на странице в Фейсбуке президента Лиги пациентов Александра Саверского.

Нужно учитывать еще и крымскую ментальность. В силу известных событий и специфики присоединения Крыма к России местные кадры рвутся доказать, что они больше Путин, чем сам Путин, а потому неизбежно будут демонстрировать рвение по любым вопросам. Террор — значит, у нас будет не просто Освенцим, а еще и Треблинка внутри Освенцима.

Фашизм — штука такая. Она везде и в любой момент. На аргумент «а вот вы заболейте сначала, потом сами поймете» теперь появляется встречный аргумент – «а давайте ваших детей схватит местное гестапо и будет насильно удерживать».

Рано или поздно, но террор столкнется с эксцессами. Насилие неизбежно порождает встречное насилие. И с этим ничего не поделаешь.

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