Мнение: «Провал» ОГЭ по математике, математическая грамотность и сайты для развития детей

1. На дворе июнь. Соцсети пышут грозовыми тучами жалоб на ЕГЭ и на его младшего брата ОГЭ (итоговый экзамен для 9-х классов). Несдавшие школяры и их родители в очередной раз заявляют о «полном крахе егэшной системы образования». Кто-то смеётся, а кто-то жалеет «жертв ЕГЭ».

В этом году поводов для жалоб чуть больше, чем обычно. В некоторых регионах число двоечников резко подскочило. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе не смогли сдать математику целых 25%, то есть четверть ОГЭ-шников, тогда как в 2019 году таковых было лишь 20% (в 2020-м экзамен из-за эпидемии не проводился):

https://regnum.ru/news/3295719.html

Вот причины такого провала в показателях, согласно приведённой выше ссылке:

– жулики продали наивным школьникам варианты ответов ОГЭ с Дальнего Востока, однако для каждого часового пояса экзамен разный, и многие не знавшие об этом юные ангелочки погорели на мошеннической сделке;

– в экзамен добавили простейшие задачки по геометрии, но оказалось, что не все могут их решать в уме;

– вместо голых примеров в экзамен включили практические задачи, вроде расчёта стоимости страхового полиса ОСАГО; выяснилось, что школьники оторваны от реальной жизни, не знают что такое ОСАГО, и якобы именно поэтому не могут его посчитать;

– дети долгое время учились на удалёнке из-за пандемии, и вот результат;

– героем, примером для подражания и реальным учителем школьников является тик-токер Даня Милохин (согласно статье – «кривляка с мутным гендером»), а вовсе не гениальный математик Григорий Перельман.

Очевидно, серьёзной проблемой является только предполагаемое снижение качества обучения на удалёнке. Однако не всё так плохо, есть повод для оптимизма: оказалось, что если на время лишить детей физического присутствия надсмотрщиков, которые будут заставлять их учиться, то число двоечников вырастет всего лишь на несколько процентных пунктов.

2. В школах начали проводить проверки по математической грамотности – то есть, по умению применять математические знания на практике, а не только при решении голых примеров. Это нужно в том числе для повышения позиции России в международном рейтинге математической грамотности.

Учителя, разумеется, вовсе не в восторге от ещё одного направления подготовки детей. Тут к ЕГЭ-то не успеваешь подготовить, а ещё какую-то практику подкинули, втягивают детей в реальную жизнь, ну что за ерунда.

Вот разбор проверочной работы по матграмотности от заслуженного учителя математики:

https://zen.yandex.ru/media/shevkin/udarim-matematicheskoi-gramotnostiu-po-matematicheskomu-obrazovaniiu-6077158463028501a5cb0ef9

Учитель считает, что собственно математики там не так уж много, а больше задач на внимательность, креативное мышление, игнорирование мелких ошибок и неточностей в формулировках заданий и знание других предметов (вроде географии).

Вот вывод учителя:

…«стратеги» приближают российскую школу к американской, где главные цели образования заключаются в том, чтобы выпускник умел прочитать расписание самолётов (поездов), умел поставить галочку в нужном месте при голосовании на выборах и умел написать заявление о приёме на работу. Сейчас у них добавились новые цели: отказ от белой и половой идентичности. Тут нам ещё есть куда падать!

Встречалось сообщение, что учащихся в США по несколько раз в год тренируют в написании заявления на работу, но большая часть выпускников так и не выучивается этой мудрости. Если планка целей образования устанавливается на такой недопустимо низкой отметке, то и она не преодолевается.

Наши стратеги, если не из соображений вредительства, то по доверчивости (природную глупость исключаю из вежливости) выбрали в образовании направление, которое я сравнил бы с ракетами-ловушками, которые отстреливает вертолёт, чтобы пущенная в него ракета угодила не в корпус, а в отвлекающую своим теплом ракету-ловушку.

Так и с образованием. Чтобы дети не получили хорошее фундаментальное образование («Как же ими тогда управлять?»), позволяющее в качестве бесплатного бонуса легко решать предложенные составителями задачи на «математическую грамотность», их учат задачам на «математическую грамотность», которые в качестве пониженной цели образования убивают важную для учащихся, государства и общества цель — развить каждого на максимум его способностей во всех направлениях школьного образования.

Математическая грамотность — это ракета-ловушка для хорошего образования, которому мешают стать доступным каждому школьнику. И кто у нас выгодополучатель от всей этой симуляции бурной деятельности? Учащиеся? Государство? Общество? — Да нет! Их всех обкрадывают управляющие и надзирающие начальники. Смешно сказать, ради какой цели. Всё ради прикрытия одного места, куда клюнет жареный петух, если фальшивая цель образования (десятка в рейтинге) не будет достигнута.

Так не пора ли признать, что цель-то фальшивая!

Конечно, учитель прав: нельзя ставить низкую планку. Проблема в том, что ЕГЭ или тест по матграмотности низкую планку не ставят. Наоборот, ЕГЭ высвечивает ту низкую планку, которую ставят современные школы. А именно: показывает, что школьники математики совсем не знают, однако при этом учителя всё равно вынуждены натягивать им итоговые тройки.

Большая часть выпускников покидает современную российскую школу без рекламируемого учителями «хорошего фундаментального образования» (в советской школе было так же). Даже хорошисты и отличники, если они идут в гуманитарные вузы, забывают почти всю математику чуть ли не на следующий день после выпуска: у них в головах остаются только простейшие арифметические действия, так как они в реальной жизни регулярно нужны каждому.

В итоге получается так: теоретические знания, если они и были, быстро рассеиваются, а практических знаний в школе преподавать не хотят – учителя выше этого. Мол, пускай сами соображают, если мы их даже логарифмам и интегралам научили.

Стремление превратить каждую школу в подготовительное отделение для матмеха, физфака и прочих продвинутых вузов, конечно, похвально. Но этот подход сработает только в том случае, если «не тянущих» будут выгонять из школы или оставлять на второй год. Сейчас это просто профанация: учителя делают вид, что учат, а школьники делают вид, что учатся.

3. Читатели пишут:

Есть сайт для детского развития: logiclike.com

Мне эта область интересна, так как дети-племянники подрастают, и я включаюсь во многие образовательные проекты вокруг. Поэтому же я проверил практически все сайты на русском и английском языках сам, а потом лучшие из них предложил опробовать близкой молодёжи. Оказалось, что белорусский проект LogicLike один из лучших. Понятно, что там тоже многое можно критиковать, но ничего удачнее в таком жанре я не видел.

Тезисы кратко:

– правильный порядок хороших задачек, полезные комментарии к решениям;

– система поощряет эффективную организацию работы с сайтом. Система первые месяцы бесплатна если почти каждый день решать по 10-15 минут, а не звероподобным усилием мучиться с задачками два часа и потом месяцами с отвращением обходить этот сайт;

– обычно сайты для детского развития всеми силами вымогают деньги, но этот ведёт себя вполне деликатно. Для многих бесплатность может быть важным фактором, а тут на первых двух уровнях сложности из трёх никаких денег вообще вкладывать не надо. Соответственно, когда (если) дети доходят до более сложных задач, родители уже с радостью (по себе и друзьям сужу) оплачивают подписку. У меня ушло около 1500 рублей за всё время прохождения ребёнком 100% курса, времени это заняло примерно 10 месяцев;

– курс получился хороший: после него решение всех задач в различных олимпиадах по математике/информатике, в Сириусе, в Кенгуру и т.д. проходит легко, а уже обычная школьная математика вообще не вызывает вопросов (говорю про начальную школу);

– живая служба поддержки, которая быстро и качественно отвечает детям на вопросы по условиям задач, «неправильным» решениям и т.д. Я прочитал переписку детей с этой службой и очень ими доволен (пишут не просто вежливо и грамотно, но ещё и вполне чисто с математической точки зрения).