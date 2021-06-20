Мнение: Может ли врач отказаться спасать больного?

Не понимаю, а чего это набросились на Дениса Проценко за его согласие войти в предвыборный список «Единой России»?

Ему же Путин позвонил, попросил баллотироваться, попросил поддержать «Единую Россию». И у Проценко не было выбора. Это все-равно, что ему позвонили и бы попросили спасти тяжелобольного пациента…. Проценко не смог бы отказаться, потому что давал клятву Гиппократа. И отправился бы спасать умирающего, даже если бы больной оказался упырем…

Так и с «Единой Россией». Денис Проценко – умный человек, прекрасно понимает, что из себя представляет эта партия. Но Пооценко, как хороший врач, отнесся к «Единой России» как к обреченному пациенту. И согласился попробовать спасти больного. Потому что, повторюсь, он давал клятву Гиппократа. И не мог отказаться…

Стоит ли за это осуждать Дениса Проценко? Не стоит. А к «Единой России» надо относится как к безнадежнобольному пациенту. Только и всего….

Фотографии отсюда и отсюда

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