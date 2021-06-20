Нас ждет свобода от излишних переживаний

Шанс у РФ на Евро есть, только нечем есть.

Были ребята, которые все решили во втором туре группового этапа. Одна за другой согласно распределению по алфавиту и рейтингу в плей-офф после двух побед досрочно вышли А, В и С — Италия, Бельгия, Нидерланды. К ночи в пятницу ожидалась и D, но молодая, задорная и примитивная Англия уперлась в суровую Шотландию, болельщики которой поставили Лондон на уши.

Ничего удивительного в выходе первых трех нет, кроме, пожалуй, сверхуверенной повадки ведомой Роберто Манчини сборной Италии. Ну вышли и вышли, как положено. Правда, бельгийцев в Копенгагене в первом тайме хозяева возили так, как первую команду мирового рейтинга никто давно не возил. Датчане делали все что хотели — кроме голов. Могли салютовать грядущему выздоровлению чудом спасенного лидера сборной Кристиана Эриксена (его выписали из больницы на следующий день) градом голов. А забили всего один, дальше просто издевались над бельгийской обороной, забывая о главном — приложиться по мячу как следует. В матче с Финляндией такое расточительство уже аукнулось. Здесь оставалось ждать, кто и когда даст пинка разнеженным фаворитам.

Плакат с пожеланием выздоровления датскому футболисту Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время матча со сборной Финляндии. Фото: ЕРА

Подопечные Роберто Мартинеса, стыдно сказать, и с Россией в Петербурге играли немногим бодрее. Просто в Копенгагене они действительно оказались на грани, потому что датчане не замирали в благоговении перед лучшими из лучших, а рвали их почем зря. Не дорвали. Во втором тайме вышел Кевин Де Брейне, еще не восстановившийся после челюстно-лицевой операции, и все испортил. Стоило бельгийцам чуть прибавить и включиться, стоило взять мяч под контроль, как хватило парочки изумительных, прямо для учебника, комбинаций с идеальным завершением Торгана Азара и Де Брейне. Учитесь, Поульсен, Брэйтуэйт и Дамсгор, которые били в три раза чаще, но Тибо Куртуа в основном провожал мяч глазами.

Правда, надеяться, что и в третьем матче подряд датчане будут пугать ворон, а в роли Де Брейне выступит, допустим, Саша Головин, не стоит.

Конечно, не все, что не влетело в ворота финнов и бельгийцев, влетит в ворота Матвея Сафонова, но сухим, как с Финляндией, нашего дебютанта предельно мотивированные подопечные Каспера Юльманна точно не оставят.

«Как, ты не веришь в нашу сборную?» Да, не верю. А какие основания верить? Что наши орлы сделали такого расчудесного, чтобы хоть намек на преображение появился? Матч со сборной Финляндии? Увольте. Чтоб они так играли, как их хвалят и мотивируют все кому не лень, включая телеперсонажа по имени Ольга Бузова. Отважная дива призывала ребят, как она, никого и ничего не бояться, за что заслужила благодарность Станислава Черчесова после «исторической» победы над сборной Финляндии.

Петербург после Финляндии пошумел, оставив поле битвы для оставшихся матчей заграничному разноцветью и разномастью. Шведам, оккупировавшим город, это уже помогло, а кому поможет в далеком еще четвертьфинале, одному богу известно. И ситуация, конечно, может к тому времени стать критической. Не футбольная, а коронавирусная, о которой в Питере во весь голос пока молчат в ожидании «Алых парусов» — их пока не отменили.

Болельщики сборной Швеции перед началом матча возле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

А вот Дания опустила шлагбаум исключительно перед российскими болельщиками ввиду обязательного для них 10-дневного карантина. Что, с одной стороны, очевидно, прозорливо, но не совсем корректно, а с другой — проливать слезы на «Паркене» вряд ли кому понравится. Шансы ведь, по правде говоря, совсем мизерные. Конечно, всегда есть надежда на чудо, но, пожалуй, не в этот раз.

Скорее всего, вечером в понедельник нас ждет не скажу, что долгожданная, но свобода от излишних переживаний.

Мы что, готовы играть в одной лиге с вышеупомянутыми «досрочниками»? А также с немцами и англичанами, португальцами и французами? Да со всеми, кто не только говорить о футболе, но и играть в него может? Даже Украине, которую, судя по второму тайму с Северной Македонией, я слегка перехвалил, мы не ровня.

Заранее не хоронят. Признаю. Но до «Уэмбли» другим добираться. Не нам. Уж извините.

Владимир Мозговой

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