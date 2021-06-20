В мире: Вашингтон позволил себе новую грубость по отношению к России

Неужели улучшение отношений между Россией и США снова сорвано? Белый дом анонсировал введение нового пакета санкций против РФ – и сделал это спустя несколько дней после женевского саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Что стало причиной для такого шага со стороны Вашингтона и какие последствия он влечет?

Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против РФ из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против РФ за отравление Алексея Навального, и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – сказал Салливан в эфире CNN. США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он. При этом европейские компании под ограничения не попадают.

Комментарий Саллиана прозвучал спустя несколько дней после встречи президентов РФ и США, которую в Москве и Вашингтоне оценили позитивно. В Женеве обеим сторонам удалось начать диалог по вопросам стратегической стабильности и договориться о взаимном возрващении послов. Однако в ходе пресс-конференции в Женеве Владимир Путин заявлял: если после встречи Вашингтон введет санкции, это станет очередной упущенной возможностью для улучшения отношений.

Вместе с тем, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, который вечером 20 июня возвращается в США, сообщил, что летит туда с оптимистичным настроем. По словам дипломата, у него уже запланированы встречи в США. Они начнутся в понедельник и продолжатся на следующей неделе.

«Одна из главных наших задач – это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности. Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций», – добавил Антонов.

Испортится ли позитивный настрой Антонова по прилету в США – пока неизвестно, однако МИД РФ оперативно отреагировал на заявление Салливана.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», – добавила Захарова.

«И все же введение санкций было ожидаемым шагом со стороны США, – считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. – Во-первых, потому что механизм санкций из-за дела с Навальным предполагает их введение согласно существующему законодательству, в том числе – Закону о химическом и бактериологическом оружии 1991 года.

А он, в свою очередь, предполагает введение санкций в два этапа. Первый этап уже был в марте. Второй этап планировался на начало июня. Эти санкции не были введены, но их никто не отменял. По закону президент США обязан это сделать».

«Во-вторых, на пресс-конференции в Женеве Байден начал свое выступление с того, что Навальный – это не только химическая проблематика, не только предполагаемое отравление и возможное применение химоружия, но и проблематика прав человека. США будут продолжать высказывать свое недовольство по этой тематике и будут продолжать предпринимать те или иные действия. Он сам об этом сказал», – напомнил эксперт.

«Но я не думаю, что анонс новых санкций как-то скажется на возвращении послов. Вашингтон совершает ожидаемые действия, которые вряд ли отразятся на женевских договоренностях, касающихся кибербезопасности и стратегической стабильности», – предполагает Тимофеев.

Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий: «Я думаю, послы все-таки вернутся и начнут свою работу. Конечно, анонс нового пакета санкций спустя несколько дней после проведения встречи в Женеве – это моветон. Но об отсутствии такого моветона лидеры стран не договаривались».

«Суть женевских договоренностей заключается в понимании важности дээскалации. А о том, что между странами прекратится конкуренция и санкции будут отменены – речи не шло. Дээскалация не означает разрядку и потепление в отношениях, учитывая количество противоречий между Москвой и Вашингтоном», – отметил Дробницкий.

«При этом сам Навальный вряд ли чем-то дорог Вашингтону. На ситуацию с ним можно сослаться, вводя новый пакет санкций. Но я не думаю, что в Белом доме на него делают серьезную политическую ставку. Просто он устраивает Вашингтон как предлог для ввода тех или иных ограничений», – продолжил политолог.

«Поэтому санкционная война будет продолжаться. Вероятно, она не затронет работу дипломатического корпуса, и мы вряд ли увидим какие-то демарши в отношении наших дипломатов. В остальном в отношениях РФ и США все будет как прежде», – резюмировал Дробницкий.

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