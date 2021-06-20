Политолог увязал избирательный список с политическими задачами «Единой России»

Участники списка «Единой России» на выборы в Госдуму отобраны не по политическому рангу и не по «классическому номенклатурному принципу», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по направлениям, сообщил генеральный директор Агентства региональных исследований, доктор политических наук Ростислав Туровский.

Туровский отметил, что список ЕР сбалансирован с помощью присутствующих в нем очень опытных фигур, долгие годы отвечающих за ключевые направления государственной политики и пользующихся реальным авторитетом в обществе. Такими примерами являются Сергей Шойгу и Сергей Лавров, указал эксперт.

«С другой стороны, произошло масштабное обновление списка не просто на количественном уровне, а путем включения в него людей, которые не всегда могут быть названы политиками, но которые завоевали свой авторитет в общественной деятельности и в социальной сфере. Это видно уже по первой пятерке, где представлены Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова – известные фигуры, занимающиеся вопросами столь важного сегодня здравоохранения, а также образования, политики в сфере материнства и детства. Но и в целом в списке много людей, занимающихся теми же социальными вопросами в регионах, а также общественников и представителей волонтерского движения. Учтен и гендерный принцип, к которому избиратели в последние годы стали более чувствительными», – приводит слова Туровского сайт ЕР.

Участников отобрали не политическому рангу и не при помощи «классического номенклатурного принципа», а в соответствии с основными задачами публичной кампании и их дифференциацией по разным направлениям.

«Это было сделано при формировании первой пятерки, это же произошло и в процессе отбора кандидатов на предварительное голосование. Такой подход позволяет партии отвечать на непростые вызовы и рассчитывать на успешную организацию публичной кампании. В свою очередь и от лидеров списка, и от всего пула кандидатов «Единой России», активно вовлеченных в публичную кампанию, требуется не просто «эффект присутствия», которого будет недостаточно», – указал политолог.

Партийные спикеры теперь берут на себя немало ответственности, их позиция и их действия в своей сфере ответственности теперь будут привлекать «повышенное и не всегда доброжелательное внимание широкой публики», в том числе внимание от оппонентов.

«Следовательно, сбалансированный и продуманный список должен быть конвертирован в аналогичным образом продуманную и взвешенную публичную кампанию, которая еще предстоит», – заключил эксперт.

Ранее политконсультант Алексей Куртов, комментируя газете ВЗГЛЯД утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой продиктовано тем, что люди желают «заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре».

Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы.

Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК.