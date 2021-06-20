 

В США из-за стихийного бедствия погибли 12 человек

20.06.2021, 19:36, Новости дня
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В штате Алабама из-за проливных дождей, наводнения и ураганного ветра погибли 12 человек, к стихийному бедствию привел циклон, который недавно пришел в регион, сообщили местные СМИ.

Не меньше 10 человек, в том числе девять несовершеннолетних, скончались при столкновении двух автомобилей из-за погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на USA Today.

Также взрослый и ребенок скончались после падения дерева на жилой дом.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщалось о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию, в регионе объявили ЧС.



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