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20.06.2021, 19:22, Разное
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Ученые заявили, что принятие горячей ванны способствует похудению. К тому же это занятие помогает контролировать уровень сахара в крови.
Участников исследования попросили в течение часа полежать в горячей ванны с оборудованием для измерения числа сожженных калорий. Ученые сразу же обратили внимание на расход энергии. В ходе банных процедур он увеличился на 80%.

Этот эффект специалисты объяснили белками теплового шока. Они образуются, когда клетки находятся под воздействием высоких температур. Речь идет о молекулах, вырабатываемых всеми клетками тела человека в ответ на стрессовую ситуацию. В перспективе уровень данных белков улучшает выработку инсулина.

Без данного гормона клетки не могут преобразовать сахар в энергию. Со временем человек начнет поправляться. Результаты данного исследования важны, поскольку недостаточный контроль над уровнем глюкозы в крови является следствием диабета. К тому же горячая ванная помогает человеку восстановиться в психологическом плане после тяжелого дня.

Источник: www.medikforum.ru



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