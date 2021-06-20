Ученые рассказали о подавляющих коронавирус свойствах известной ягоды

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили профилактические способности натуральных продуктов в борьбе с коронавирусом. Наибольшую эффективность в этом аспекте продемонстрировала черноплодная рябина.

В процессе исследования ученые, представляющие Медицинский центр Университета Ульма (Баден-Вюртемберг, Германия), произвели добавление в сок ягод черноплодной рябины части воды, после чего оценили взаимодействие полученного состава с микрочастицами SARS-CoV-2. Результаты показали, что смесь смогла подавить показатель активности коронавируса более, чем на 96%. Принимая во внимание тот факт, что основными источниками проникновения патогена в человеческий организм являются носовая и ротовая полости, медики предположили, что применение составляющих, входящих в сок упомянутой ягоды, сможет в существенной степени повлиять на снижение активности коронавирусной инфекции. “Мы полагаем, что своевременно предотвратив инфицирование или же снизив активность вирусной нагрузки, мы сможем не только облегчить течение заболевания, но и не допустить развития тяжелых осложнений в виде пневмоний, а также уменьшить вероятность распространения данной инфекции среди населения”, – резюмировали исследователи.

Стоит отметить, что достаточно высокие противовирусные свойства в ходе исследования были выявлены и у таких натуральных продуктов, как зеленый чай и гранатовый сок. Впрочем, специалисты подчеркнули, что позитивные данные были получены пока лишь при проведении лабораторных опытов и анонсировали дальнейшее проведение исследования уже с привлечением людей-добровольцев. Материалы научной работы были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Источник: med-heal.ru