“Почти нет налогов”. Модель Костромичева рассказала, почему переехала в Пуэрто-Рико

“Это единственная страна, которая является частью США, то есть не надо менять паспорт, но там почти нет налогов. Если в Нью-Йорке это 50% от дохода, то в Пуэрто-Рико – от 0 до 4%. Это называется налоговая амнистия”, – рассказала она.

По словам модели, в Пуэрто-Рико очень красивая природа и приветливые люди. Вместе с тем ее не очень впечатлила местная кухня.

“Я за эти полгода стала настоящей домохозяйкой, потому что я готовила завтрак, обед, ужин, была с малым, была настоящей мамой без няни. Я должна признаться, что это в моей жизни первый такой опыт, что у меня не было профессиональной помощи, потому что не было работы и там вообще нечего делать”, – поделилась модель.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Алла Костромичева начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

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