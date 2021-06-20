 

“Почти нет налогов”. Модель Костромичева рассказала, почему переехала в Пуэрто-Рико

20.06.2021, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это единственная страна, которая является частью США, то есть не надо менять паспорт, но там почти нет налогов. Если в Нью-Йорке это 50% от дохода, то в Пуэрто-Рико – от 0 до 4%. Это называется налоговая амнистия”, – рассказала она.

По словам модели, в Пуэрто-Рико очень красивая природа и приветливые люди. Вместе с тем ее не очень впечатлила местная кухня.

“Я за эти полгода стала настоящей домохозяйкой, потому что я готовила завтрак, обед, ужин, была с малым, была настоящей мамой без няни. Я должна признаться, что это в моей жизни первый такой опыт, что у меня не было профессиональной помощи, потому что не было работы и там вообще нечего делать”, – поделилась модель.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Алла Костромичева начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / «Он был очарователен» — Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным

23.09 / Умные часы Amazfit GTR 2 выходят на рынок

16.09 / Microsoft запускает собственный игровой облачный сервис

29.11 / Выставочный боксерский поединок Тайсона и Джонса завершился вничью

01.01 / Политика: Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

16.03 / В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией

14.04 / Диетологи объяснили, откуда у некоторых людей постоянное чувство голода

27.04 / Во время незаконных акций в РФ зафиксировали рост кибератак из-за рубежа

30.12 / Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена

24.02 / Постпред РФ при ЕС пообещал ассимитричные санкции Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика