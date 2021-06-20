Россия пожалуется ОБСЕ на Украину из-за отказа говорить с боевиками “ДНР” и “ЛНР”

“Призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который “саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском”, – говорится в сообщении.

Российское министерство заверило, что 21 июня на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид будет просить ОБСЕ об инициировании “прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта”.

“Будет предметно рассмотрена деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, высказаны наши замечания к ее докладам. Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов вна Донбассе. Стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможности это определить имеются”, – уверены в российском МИД.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 27 мая 2021 года обсудил с Шмид ситуацию на Донбассе и работу мониторинговой миссии. В ходе встречи она рассказала о существенном ограничении свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.

“Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии”, – отметила генсек ОБСЕ.

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