НАТО с 2008 года не сделал ничего, чтобы Украина получила ПДЧ в НАТО – Кулеба

“Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я дам вам очень честный ответ: ничего. С 2008 года НАТО не предпринял ни одного шага для выполнения этого решения”, – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что с 2008 года “Украина пережила много сложных моментов, поворотных периодов в своей истории”.

“В 2014 году, когда произошла Революция достоинства, Украина взяла на себя очень четкое юридическое обязательство, юридическое обязательство и выразительную сильную политическую волю продолжать путь евроатлантической интеграции, и мы провели множество реформ. Украина до 2014 года и после 2014 года – две разные страны. И все же мы так и не подошли к плану действий по членству”, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украине “все равно”, как она станет членом НАТО.

“Мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проведем, тем больше ожиданий от вас”, – заявил Кулеба.

Комментируя завершившийся в Брюсселе саммит НАТО, глава МИД Украины отметил, что есть плохая и хорошая его стороны.

“Президент [США Джо] Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена Альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дал ни единого намека на сроки этого процесса”, – объяснил Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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