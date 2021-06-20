 

Украинские пограничники в аэропорту “Борисполь” нашли у иностранца бриллианты на 1 млн гривен

20.06.2021, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время досмотра багажа и ручной клади пассажира рейса “Тель-Авив – Киев” пограничники вместе с таможенниками нашли браслет из белого золота, кольцо с бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат.

На гражданина Израиля 1962 года составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” добровольно подают в отставку

14.07 / Бэнкси нарисовал в метро чихающих крыс

12.02 / Названа предварительная причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

13.05 / Израиль поставит Грузии модернизированную систему ПВО

30.11 / “Он настоящий красавчик!”. Решетник показал новорожденного сына

28.04 / Замглавы МИД Польши – мы знаем истинное лицо России, поэтому и будем бить тревогу в ЕС

14.06 / «Английские сосиски против тулузских» — Le Parisien о новых трениях между Лондоном и Брюсселем из-за Северной Ирландии

28.02 / В Украине за сутки от коронавируса привили 90 человек

13.12 / Кремль закрывает глаза на вызовы Анкары, пока она раскалывает НАТО

14.12 / Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика