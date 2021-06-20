Украинские пограничники в аэропорту “Борисполь” нашли у иностранца бриллианты на 1 млн гривен

Во время досмотра багажа и ручной клади пассажира рейса “Тель-Авив – Киев” пограничники вместе с таможенниками нашли браслет из белого золота, кольцо с бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами GIA общим весом 2.21 карат.

На гражданина Израиля 1962 года составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

—