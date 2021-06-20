 

“Боль фантомная”. Тина Кароль в интервью вспомнила покойного мужа

20.06.2021, 19:20, Новости дня
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Недавно Тина Кароль приехала в Казахстан, чтобы презентовать свой новый альбом “Красиво”. Ее приезд в Алматы совпал с годовщиной ее свадьбы с Евгением Огиром.

В тот день, 15 июня, певица опубликовала у себя в Instagram Stories видео, на котором показала, что носит на шее шнурок с двумя обручальными кольцами и подписью “Мы вместе в небе и на земле”. Сейчас видео на ее акканте нет, но его запостил фан-аккаунт певицы.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

“Боль фантомная, она никогда не пройдет. Она всегда будет возвращаться. Это как ощущение ноги у того человека, который потерял ногу… Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась. Я подумала, что лучше я буду здесь с тем, что нас объединяет хотя бы физически, с кольцами, чем я буду стоять у могилы и опять поплакивать”, – рассказала певица, комментируя свое состояние в связи со смертью мужа.

ВИДЕОВидео: KTK TV / YouTube
Контекст:

Тина Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира в июне 2008 года. Спустя пять месяцев у них родился сын Вениамин.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка. 

Певица после смерти супруга редко публикует в социальных сетях его фото, посвящая блог работе и творчеству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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