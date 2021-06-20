В НАТО предложили отменить бесполетную зону в районе мыса Идокопас

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил российской стороне отменить бесполетную зону в районе мыса Идокопас (Геленджик).

Он признал, что Североатлантический альянс действительно проявлял активность в этом регионе, поверив расследованию «одного малоизвестного блогера».

– Мы наивно полагали, что на мысе находится резиденция президента Путина, но когда выяснилось, что это всего лишь апарт-отель господина Ротенберга, в НАТО потеряли всякий интерес к Идокопасу, — рассказал Столтенберг.

– Теперь наши самолеты-разведчики вынуждены облетать мыс, что приводит к дополнительному расходу топлива. А это в итоге плохо сказывается на экологическом балансе НАТО, — с сожалением отметил генеральный секретарь.

Столтенберг не исключает, что один из саммитов Североатлантического альянса может пройти в Геленджике: «Видео об отеле впечатляет. Руководители многих западных стран с удовольствием бы поиграли там в хоккей и посмотрели бы комнату грязи».

– Надеюсь, господин Ротенберг проявит прагматичность, и нам удастся договориться, — заключил Столтенберг.

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