 

Калининградский губернатор Алиханов провел экскурсию для школьников

20.06.2021, 19:12, Разное
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Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства региона. Согласно ему, губернатор стал участником нового проекта российского общества “Знание”, в рамках которого, главы регионов страны проводят экскурсии для наиболее активных участников конкурсов “Твой ход” и “Большая перемена” в самых необычных и заповедных местах родины. Калининградская область вошла в число семи регионов, в которых проводились такие мероприятия.

Этот двухдневный тур для школьников и студентов начался 19 июня со знакомства с достопримечательностями Калининграда и курортных городов региона. На следующий день им выпала возможность посетить известный барк «Крузенштерн», где экскурсию для ребят провел губернатор области Антон Алиханов.

Он рассказал своим слушателям о знаменитом русском адмирале Иване Фёдоровиче Крузенштерне, в честь которого назвали барк. В свое время адмирал возглавил первую российскую кругосветную экспедицию, прошедшую в 1803-1806 годах. Крузенштерн также являлся ученым-гидрографом и воспитал в России целую плеяду мореплавателей.

На сегодняшний день названный в его честь барк используется в учебных целях, а также участвует в международных парусных регатах и экспедициях вокруг света.

По словам Алиханова, почти уже вековой барк “Крузенштерн”, выполняя свои высокие миссии, представляет Калининград перед всем миром. Он отметил, что беседа с ребятами прошла интересно: губернатор поговорил со школьниками и студентами об успехах отечественных мореплавателей. Глава Калининградской области отметил полезность мероприятия, так как, по его мнению, важно, чтобы подрастающее поколение имело широкий кругозор.



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