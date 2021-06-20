Мнение: Их наследие – разоренная войной нация в «полном позоре и катастрофе»

Бывший американский ставленник Карзай дал оценку 20 лет оккупации Афганистана войсками США.

Бывший президент Афганистана сказал, что Соединенные Штаты прибыли в его страну, чтобы бороться с экстремизмом и принести стабильность его истерзанной войной стране, и уезжают почти 20 лет спустя, потерпев неудачу в обоих направлениях.

В интервью Associated Press всего за несколько недель до того, как последние войска США и НАТО покинут Афганистан, положив конец своей «вечной войне», Хамид Карзай сказал, что экстремизм достиг «высшей точки», а уходящие войска оставляют после себя катастрофу.

«Международное сообщество прибыло сюда 20 лет назад с четкой целью борьбы с экстремизмом и обеспечения стабильности … но экстремизм сегодня находится на пике. Так что они потерпели неудачу», – сказал он.

Их наследие – разоренная войной нация в «полном позоре и катастрофе».

«Мы афганцами признаем все свои неудачи, но как насчет более крупных сил и держав, которые пришли сюда именно с этой целью? Куда они теперь нас бросают? » он спросил и ответил: «Полный позор и катастрофа».

Тем не менее, Карзай, у которого были противоречивые отношения с Соединенными Штатами во время его 13-летнего правления, хотел, чтобы войска ушли, заявив, что афганцы объединены непреодолимым стремлением к миру и теперь им необходимо взять на себя ответственность за свое будущее.

«Нам будет лучше без их военного присутствия», – сказал он.

«Я считаю, что мы должны защищать свою страну и заботиться о своей жизни. Их присутствие (дало нам) то, что мы имеем сейчас. … Мы не хотим продолжать страдания и унижение, с которыми мы сталкиваемся. Для Афганистана лучше, чтобы они уехали ».

Правление Карзая последовало за свержением талибов в 2001 году возглавляемой США коалицией, которая начала свое вторжение с целью выследить и уничтожить сеть «Аль-Каида», а ее лидер Усама бен Ладен обвиняется в атаках 11 сентября на Америку.

Во время правления Карзая женщины возродились, девочки снова пошли в школу, возникло энергичное молодое гражданское общество, были возведены новые многоэтажки в столице страны Кабуле, были построены дороги и инфраструктура.

Но его правление также характеризовалось обвинениями в широко распространенной коррупции, процветающей торговле наркотиками и в последние годы безжалостных ссор с Вашингтоном, которые продолжаются и по сей день.

«Кампания (США / НАТО) не была направлена ​​против экстремизма или терроризма, кампания была больше против афганских деревень и надежд; сажать афганцев в тюрьмы, создавать тюрьмы в нашей стране … и бомбить все деревни. Это было очень неправильно ».

https://www.trtworld.com/asia/karzai-us-has-failed-in-afghanistan-47681 – цинк

Ровно тоже самое уже 7 лет происходит с Украиной. Разоренная войной нация в полном позоре и катастрофе с процветающим в стране экстремизмом.

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