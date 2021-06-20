Мнение: Принудительная вакцинация и причины «слива» Джо Байдена

1. В Сети сейчас обсуждают этический вопрос: нужно ли оказывать медицинскую помощь антипрививочникам и флумерам (отрицающим, что ковид опаснее гриппа), если они таки заболели коронавирусом и нуждаются в стационарном лечении? Вот типичное мнение на этот счёт:

https://www.unz.com/akarlin/floomerism/

Существует проблема вместимости больниц. Правильным решением будет отказывать тем, кто не провакцинировался, в местах для лечения короны, если таковых не хватает. Если есть пустые койки и незанятый медперсонал, отлично, заходите. Если нет, печально, но вы сами сделали выбор.

Такую политику следует проводить независимо от возраста. Это будет этичный подход, ведь непривившиеся верят, что корона – «это просто грипп», или даже «обман», тем самым делая полное подавление эпидемии невозможным. Это их право, однако те, кто считают иначе, не должны платить за подобные заблуждения (точно так же, как, например, мы не обязаны субсидировать гомеопатическую медицину).

Полагаю, что лечить всё-таки нужно всех. В реанимацию после тяжёлой автомобильной аварии везут как виновника происшествия, так и тех, кто не нарушал правил, а просто оказался не в том месте и не в то время. От цирроза лечат как завзятых алкоголиков, так и тех, кто вынужденно посадил печень из-за употребления большого количества лекарств.

Опять-таки, некоторые прилетели на большую землю из Антарктиды или с МКС, кто-то не вполне дееспособен, а у кого-то есть медицинские противопоказания к прививке. Разумеется, таким людям нужно оказывать помощь, несмотря на отсутствие сертификата о вакцинации.

Наконец, если не лечить антипрививочников в больницах, они будут продолжать ходить по улицам и распространять инфекцию.

Другое дело, что если возникает дефицит мест, организовывать очередь так или иначе придётся. Не исключено, что при прочих равных условиях тех, кто привился, но несмотря на это заразился, следует отправлять на лечение первыми, ведь это может быть признаком того, что иммунная система у человека не ахти, и поэтому он требует особого внимания.

2. Тем временем, давление на лентяев растёт. В Минтруде одобрили отстранение от работы непривитых сотрудников в регионах:

https://lenta.ru/news/2021/06/19/otstranenie/

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. Он объяснил, что если подобное решение было принято, то для сотрудников, указанных в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной. В случае если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы, резюмировал министр.

В Москве перестанут оказывать плановую медицинскую помощь непривившимся (за исключением онкологии и гематологии, а также некоторых других случаев):

https://lenta.ru/news/2021/06/18/medpomosh/

В отдельных курортных регионах задумались о том, чтобы пускать к себе туристов только со справкой о вакцинации или недавно перенесённом коронавирусе:

https://lenta.ru/news/2021/06/17/etosilnoezayavlenie/

Кого-то, разумеется, подобные инициативы властей приведут в негодование. Конечно, где же справедливость: вы-то привились, а из-за того что этого не сделали другие, теперь придётся со справками возиться да контроли проходить.

3. В свежей Свинье мы с Кримсоном обсуждаем неожиданное дружелюбие Джо Байдена, коллапс энергосистемы на юге США и шансы на присоединение Молдовы к России. Вот сокращённая версия видео:

https://www.youtube.com/watch?v=lIpLEQuaIl8

Полная версия всех наших выпусков лежит здесь:

https://sponsr.ru/greenpig/