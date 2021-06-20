 

Почему Омару не дали кредит? – Личное мнение

20.06.2021, 18:56, Разное
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Молодой и дерзкий красавчик Курбан Омара рассказал своей куриной подписоте, как он всех сейчас больно накажет.

Ну, точнее, это был рассказ о том, как Омар брал кредит, а ему не дали:

https://t.me/lenamiro/9043
Видео: Телеграм

Великому дрессировщику покойного кота Шантика, раз уж он вывалил это видео, кажется, что он всё объяснил и дерзко расставил приоритеты.

Я же смотрела ролик с чувством глубокого недоумения.

Не миллион я брал, а 15 — вопит Омар Курбана. Я — ВИП-клиент, но при этом не оспаривает, что в кредите ему отказали.

Мыши, визжит наставник кота, вы — мыши! Всюду мыши, ага — наверное, это профессиональная деформация.


Фото: Соцсети

В сухом остатке имеем, что почти бывший муж авторитетки с бревна пытался взять кредит, а ему отказали. Кто-то неизвестный даже написал несостоявшемуся заёмщику, что в банке будет проведено расследование.

И хотя Курбан Омара утверждает, что кредит он пытался взять ради бизнесу, мы ведь все помним, что за бизнес у кура-коуча, верно? За 500 рублей, кажется, он продаёт вебинар, как быть счастливой женой счастливого мужа — офигенный бизнес!

Как мне кажется, дело в реальности было так: понимая, что жена после слива теледома не сможет содержать его в нужном качестве и ругается, когда он лежит на диване, называя это времяпрепровождение бизнесом, Курбан пошёл вразнос.

Кредит? Деньги нужны. Найдёт себе новую жену — погасит. Такова, как я понимаю, его логика.

Ксении я бы дала совет в такой ситуации — проявить твёрдость и ждать.

Пусть побегает, обломается, а потом приползёт чуть немытый и сильно в долгах. Новую содержательницу Курбан вряд ли найдёт, а проценты по кредиту капнут уже через месяц. За два — похоронят его благосостояние полностью.

И вот тогда дерзкого можно будет простить. Налить мисочку супа и поставить наконец завравшегося гуляку на место. Такого урока Омару хватит на какое-то время — полгода можно будет спокойно пожить, а потом снова начать крыть матом московских давалок.

Вы бы дали Курбану в долг навсегда миллион — вопрос тревожно предложила подписчица Ксения Б. Успокойте её.

Источник: Лена Миро



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