Порошок или жидкое средство: что лучше всего использовать при стирке

Стирать белье на самом деле довольно просто: сначала разделите грязное белье по цвету, упакуйте деликатные вещи в сетку для стирки, затем поместите все в стиральную машину, добавьте моющее средство, установите температуру – и готово. Тем не менее, несмотря на рутину, мы продолжаем задаваться некоторыми волнующими нас вопросами. Например, какая разница, если стирать при 30 или 40 градусах? Или что будет, если все постирать только при 30 градусах? И что следует использовать – порошковое или жидкое средство?

В частности, по последнему пункту вопросов возникает очень много. Оба моющих средства обеспечивают чистое белье. Жидкое моющее средство больше подходит для жирных пятен, а порошковое обычно лучше использовать для сильных загрязнений. Но есть и причины, по которым имеет смысл чаще стирать белье с жидким моющим средством.

Почему жидкое моющее средство лучше порошкового

Если раньше средств для стирки было не так уж и много, только несколько марок порошков, то сейчас ассортимент очень разнообразный. Кроме сыпучих составов, нам стали доступны гели. Благодаря жидкой консистенции этим средством удобно пользоваться. Производители нам также гарантируют высокое качество стирки.

Даже если оба варианта моющего средства обеспечивают свежесть, чистоту и отсутствие микробов, жидкое моющее средство имеет явное преимущество перед порошком: оно всегда полностью растворяется, независимо от того, насколько высока или низка температура воды во время цикла стирки. Поскольку такое моющее средство уже является жидким, его можно легко смешать с водой и тщательно очистить белье.

С другой стороны, некоторые типы порошка не всегда полностью растворяются при более низких температурах воды, и после стирки их можно обнаружить в виде небольших комочков на одежде. Чтобы удалить остатки моющего средства, обычно требуется новый цикл отжима – в конечном итоге это вредно не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька!

Также считается, что порошок агрессивно воздействует на ткань. В сыпучих составах лучше не стирать и не замачивать деликатные вещи. Порошок пылит, что может привести к раздражению глаз и органов дыхания.

Жидкое моющее средство продлевает срок службы стиральной машины

Еще одна причина, по которой вам следует чаще использовать жидкие моющие средства, заключается в том, что они бережнее к машине по сравнению с порошковыми моющими средствами. Как и на одежде, небольшие комочки нерастворенного порошка также могут со временем накапливаться в стиральной машине и, например, забивать дренажную систему или вызывать сбои в работе. Чтобы стиральная машина работала долго, следует максимально свести эти риски к минимуму.

Следует ли полностью отказаться от порошкового моющего средства?

Необязательно. Вместо этого лучше сократить расход и использовать его только в том случае, если белье очень грязное или имеет стойкие пятна. Однако для нормальной очистки и удаления запаха пота и т. п. достаточно использовать жидкое моющее средство. Правда, стоит гель дороже, чем порошковый состав для стирки.