Белые стрелки — новый тренд в макияже-2021: как рисовать, зависит от фантазии (фото)

В моду вернулись белые стрелки, которые были популярны еще в 70-х годах.

Конечно, вы слышали это не раз: мода циклична. Каждый тренд имеет свое время, но спустя пару лет снова возвращается. Так и в этот раз. Главный герой на сегодня – белые стрелки.

В 60-70-х годах в тренде были неоновые и белые стрелки, благодаря которым получался яркий, дерзкий и выразительный макияж. Последние несколько десятилетий визажисты предлагали более спокойные оттенки, в моде были смоки-айс и натуральный макияж “без макияжа”. Но вот снова на нашей сцене белые карандаши и подводки.

Новая тенденция этого лета: белые стрелки

Белые стрелки будут прекрасно смотреться на смуглой и загоревшей коже, поэтому, пока лето, не упустите момент позагорать, а заодно и опробовать новый тренд. Мы же, в свою очередь, предложим вам парочку топовых идей.

Классическая стрелка – это всегда выигрышно. Тем более ее легко нарисовать, так же как и черной подводкой. Белая стрелка внизу глаза позволит сделать глаза шире и ярче, неплохо для дневного макияжа. Стрелка, нарисованная чуть выше линии роста ресниц весьма популярна. Для нежного образа и под нюдовую помаду – идеально!

Можно попробовать нарисовать более тонкую стрелку. Понадобится время, чтобы набить руку, но оно того стоит!

Фигурные стрелки в моде уже несколько лет, однако чтобы нарисовать их ровно, потребуется львиная доля терпения.