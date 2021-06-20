Школьный вальс в маске

Как обезопасить наших детей, не лишая их праздника. Мнение заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга.

Наступило благословенное время школьных каникул. Все дети, кроме выпускников, сдающих ЕГЭ, отправляются на летний отдых. В наше непростое, чреватое опасностями время в центре внимания всех инстанций — обеспечение безопасности детей во время школьных каникул. Что абсолютно правильно.

За истекшую неделю по всем регионам РФ прошло веерное закрытие детских летних лагерей, не зарегистрированных в специальном реестре. Преимущественно это лагеря, организованные частными фирмами на коммерческой основе. Зачастую в погоне за сверхприбылью они пренебрегают элементарными правилами безопасности. Нередко это приводит к трагическим последствиям.

Всем памятны жуткие события шестилетней давности. 18 июня 2016 года 47 детей, отдыхавших в туристическом лагере «Сямозеро» в Карелии, и четверо инструкторов вышли на лодках на озеро. Группа попала в сильные волны — две из трех лодок перевернулись.

33 детям удалось спастись, 14 утонули. Возраст погибших — от 11 до 13 лет. Сопровождавшие подростков взрослые остались живы.

В другом регионе дети заживо сгорели в палатках. На еще одной территории предприимчивые коммерсанты организовали лагерь для девиантных подростков. (Девиантное поведение — это поведение отклоняющееся от общественных норм.) Цена смены для родителей немалая. Вскоре после открытия лагеря подростки стали звонить родителям, жалуясь на дедовщину. Условия проживания — тридцать человек в палате на двухэтажных кроватях. Попросту говоря — на нарах. Так руководители воссоздали специфическую атмосферу по передаче криминального опыта, где матерые уголовники издеваются над малолетками. Абсолютно правильно лагерь был закрыт, а его руководители оштрафованы на крупные суммы.

Но одно дело лагерь и совсем другое — поход, или экспедиция. Лагерь — стационарное место пребывания детей. Поход — это когда дети ходят. Как пешком, так и на шлюпках. (Моряки никогда не говорят, что они плавают, а именно ходят на плавсредствах.)

Фото: РИА Новости

Вот уже более четверти века мои воспитанники из клуба юных моряков ходят по Волге. Они не просто путешествуют, но выполняют задания комитета по защите Волги, ведут серьезную научную работу под руководством педагогов и ученых. Во главе похода опытнейшие руководители, места стоянок изучены за долгие годы, вместе с детьми их родители (наши бывшие выпускники), все дети и родители привиты от ковида, с региональным МЧС согласовано. Все дети снабжены спасательными жилетами и оборудованными шлюпками. Остается добавить, что в течение года они проходили специальную шлюпочную подготовку на базе московского туристического клуба. Чего еще желать?

Но не зря русская пословица гласит: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Неожиданно на первую же стоянку нагрянула местная прокуратура и предъявила предописание о закрытии похода. В случае неподчинения угрожала штрафами.

Легко сказать «закрыть». Продукты закуплены на две недели. Перевоз шлюпок оплачен. Все это за счет родителей.

Фото: РИА Новости

Патриотизм прокурорских работников не вызывает у меня сомнений, поскольку он в последнее время многократно доказан штрафами блогеров, перепостивших недостаточно патриотические тексты и комментарии. На память немедленно приходит история студента Даниила Маркина.

Девятнадцатилетнему студенту Даниилу Маркину из Барнаула грозит пять лет тюрьмы — максимальное наказание, предусмотренное первой частью статьи 282 УК. Ему вменяют также оскорбление религиозных чувств верующих (статья 148). На скамью подсудимых студента отправили семь мемов — несколько лет назад он сохранил их у себя на странице во «ВКонтакте».

Даниил вспоминает, как 25 июля 2017-го, в шесть утра, к нему домой пришли с обыском, изъяли ноутбуки, системные блоки, смартфон, роутер, несколько флешек. Самого студента повезли в Центр по борьбе с экстремизмом, где попросили пролистать папку с сохраненными фотографиями и мемами.

«Среди тысяч фото моих пьяных друзей и мемчиков с кошечками следователи отыскали с десяток крамольных картинок, — рассказал Маркин РИА «Новости». — За них меня теперь хотят посадить». Список таких дутых дел можно продолжить, пострадавших молодых людей — десятки.

Обвиняемый в оскорблении чувств верующих за картинки во «Вконтакте» Даниил Маркин возле Индустриального районного суда Барнаула, 2018 год. Фото: РИА Новости

Так вот, стоящие на страже родины местные прокуроры, прикрывая филейную часть своего тела, срывают процесс подлинного воспитания юных граждан, выталкивая детей в Сети. Виртуальная экскурсия по просторам отечества не грозит им опасностью. Что делать в такой ситуации?

Знать и чтить отечественное законодательство. Даю краткую инструкцию для тех, кто столкнулся с местным прокурорским беспределом. Поскольку экспедиция или поход организованы частными лицами, то они (частные лица) не обязаны выполнять предписания прокуратуры. В случае отказа выполнить предписания им будут угрожать крупным штрафом. В ответ они должны написать заявление, в котором требуют рассмотреть соответствующее предписание в судебном порядке.

И что особенно важно — по месту жительства. В нашем случае — В Москве. Так местные перестраховщики вынуждены будут поджать хвост.

Однако надо иметь в виду, что у нас каждое удельное княжество живет по своим законам. Что в большой степени оправдано пандемией. Так, в одном из регионов только несколько дней назад было отменено предписание о двухнедельном карантине для тех, кто въезжает в эту область. Что ж, планируя поход или экспедицию, необходимо учитывать эти региональные особенности.

Тем временем завершается ЕГЭ, после которого 11-классников ждет праздничный выпускной вечер. Но и этот праздник может оказаться отравленным оторванными от земли чиновниками Министерства просвещения. На таких вечерах мы обычно вручали региональные и федеральные золотые медали. Строго говоря, медаль почти ничего не дает для поступления. Решающую роль для поступления в вузы играют результаты ЕГЭ и победы на международных и федеральных олимпиадах. Но учеба в течение ряда лет на одни пятерки — это при наших напряженных учебных программах своего рода подвиг. Полученные медали хранятся в семьях, как артефакты, передаются из поколения в поколение, поддерживая традицию добросовестного отношения к учебе.

Отличники, как правило, подтверждают свои результаты на итоговой аттестации. Момент вручения аттестатов с отличием и золотых медалей — яркая эмоциональная краска выпускного вечера, которой мы можем в одночасье лишиться по недомыслию чиновников. Почему?

В этом году по распоряжению Минпроса вручить медали мы можем лишь после того, как пришли результаты всех экзаменов. Произойдет это лишь 29 июня. А выпускной вечер по всей стране пройдет 25 июня. Следовательно, медали придется вручать через несколько дней после выпускного вечера, второпях и келейно.

Короче говоря, в оставшиеся дни необходимо срочно принять меры для того, чтобы не отравить праздник прощания со школой детям.

Евгений Ямбург

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