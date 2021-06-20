 

США заявили о резервных 100 млн долларов для военной помощи Украине

20.06.2021, 18:38, Новости дня
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У Соединенных Штатов есть дополнительные 100 млн долларов для помощи Украине в области безопасности, сообщил советник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Конгресс выделил 275 млн долларов на помощь Украине в этом (финансовом) году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 млн долларов. Дополнительные 100 млн – это резервные средства … помимо тех 275 млн долларов. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной», – сообщил Салливан в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что этот пакет средств был оставлен в резерве, когда российские войска отошли от границ.

«Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, – это ерунда», – заключил советник Байдена.

Ранее СМИ сообщали, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов. Средства, согласно этим данным, были подготовлены для плана в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной.

В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.



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