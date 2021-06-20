Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона

Россия всегда отвечала на введение Соединенными Штатами незаконных санкций, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сообщение о новых санкциях по ситуации с Алексеем Навальным.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток – 2» в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», – цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что Соединенные Штаты пытаются с помощью санкций решить проблемы своей неконкурентоспособности.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с [Алексеем] Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», – указала дипломат.

В воскресенье помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против РФ по ситуации с Алексеем Навальным и по «Северному потоку – 2».