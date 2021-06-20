Операционная система Windows 11 Home требует подключения к Интернету во время установки

Все больше сюрпризов мы видим в информации о новой операционной системе Windows 11. Последнее сообщение: для завершения установки домашней версии одиннадцатой операционки Home обязательно требуется подключение к Интернету.

По мнению экспертов, компания Microsoft, разработавшая данный продукт, просто пытается пожестче связать каждое устройство с новой операционной системой с учетными записями пользователей. Быть может, так легче будет бороться с пиратством?

Процесс установки точно станет сложнее. И там уже нет возможности выбрать опцию, говорящую о том, что никакого Интернета у вас нет. Такая команда была предусмотрена в «десятке». Однако инсайдеры, участвовавшие в тестированиях, утверждают, что проблему можно решить комбинацией клавиш «Alt + F4».