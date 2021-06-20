 

Операционная система Windows 11 Home требует подключения к Интернету во время установки

20.06.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все больше сюрпризов мы видим в информации о новой операционной системе Windows 11. Последнее сообщение: для завершения установки домашней версии одиннадцатой операционки Home обязательно требуется подключение к Интернету.

По мнению экспертов, компания Microsoft, разработавшая данный продукт, просто пытается пожестче связать каждое устройство с новой операционной системой с учетными записями пользователей. Быть может, так легче будет бороться с пиратством?

Процесс установки точно станет сложнее. И там уже нет возможности выбрать опцию, говорящую о том, что никакого Интернета у вас нет. Такая команда была предусмотрена в «десятке». Однако инсайдеры, участвовавшие в тестированиях, утверждают, что проблему можно решить комбинацией клавиш «Alt + F4».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Ермак заявил, что историю о срыве операции по поимке вагнеровцев сочинили ради лайков в Facebook

17.08 / “Могут повлиять на Украину”. Зеленский провел закрытое совещание с руководством силовых структур в связи с событиями в Беларуси

19.03 / Сенат США назначил бывшего посла в России Бернса директором ЦРУ

05.09 / Судья Армейских игр назвал три причины успеха российских военных

16.12 / Forbes подсчитал рост благосостояния богатейших людей мира за 2020 год

06.10 / Песков выразил соболезнования родным журналистки Славиной

22.08 / Губернатор Калифорнии связал нынешние разрушительные пожары с изменениями климата

25.09 / В Госдуме оценили роль Украины в дестабилизации Белоруссии

03.07 / Умер самый старый в мире кот

13.03 / В Британии заявили о преимуществе РФ в киберпространстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика