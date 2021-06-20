Раскрыта природа боязни темноты

Ученые в ходе проведения исследования раскрыли истинную природу того, почему человек порой боится темноты. За этим состоянием скрываются сложные механизмы, происходящие в мозге человека.

За обработку появляющихся эмоций отвечает отдел миндалевидного тела. Активность в данной области меняется, когда наступает темнота. Что касается света, то он, напротив, подавляет ее деятельность. В это время усиливается взаимосвязь с вентромедиальной префронтальной корой.

В новом исследовании приняли участие 23 человека. Все они прошли МРТ головного мозга, авторы научной работы подвергли испытуемых 30-секундному воздействию умеренного и тусклого освещения, а также полной темноты. В первом случае специалисты заметили снижение активности миндалины, во втором – показатель существенно падал. При полной темноте данная область начинала больше работать.

Изменение уровня освещения помогает узнать, когда необходимо спать. Этот показатель воздействует на настроение и уровень внимательности. Не исключается, что еще в процессе эволюции в человеке была заложена опция контроля влияния света.

Чтобы побелить фобию, необходимо воспользоваться световой терапией. Этот метод хорошо себя показал в процессе лечения депрессии.

Источник: dni24.com