Раскрыта природа боязни темноты

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20.06.2021, 18:24, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования раскрыли истинную природу того, почему человек порой боится темноты. За этим состоянием скрываются сложные механизмы, происходящие в мозге человека.
За обработку появляющихся эмоций отвечает отдел миндалевидного тела. Активность в данной области меняется, когда наступает темнота. Что касается света, то он, напротив, подавляет ее деятельность. В это время усиливается взаимосвязь с вентромедиальной префронтальной корой.
В новом исследовании приняли участие 23 человека. Все они прошли МРТ головного мозга, авторы научной работы подвергли испытуемых 30-секундному воздействию умеренного и тусклого освещения, а также полной темноты. В первом случае специалисты заметили снижение активности миндалины, во втором – показатель существенно падал. При полной темноте данная область начинала больше работать.

Изменение уровня освещения помогает узнать, когда необходимо спать. Этот показатель воздействует на настроение и уровень внимательности. Не исключается, что еще в процессе эволюции в человеке была заложена опция контроля влияния света.

Чтобы побелить фобию, необходимо воспользоваться световой терапией. Этот метод хорошо себя показал в процессе лечения депрессии.

Источник: dni24.com



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