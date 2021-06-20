Блогер Алена Венум рассказала, сколько зарабатывает на своем блоге

“Достаточно, чтобы обеспечить себя, семью и помогать родителям. Ну если гривны в тугриках, то да, мы миллиардеры на Бали. Да, десятки тысяч долларов, блогеры столько зарабатывают”, – поделилась Венум.

Также блогер прокомментировала критику пользователей относительно ее веса. После родов девушка набрала несколько лишних килограмм, из-за чего нередко получала хейтерские комментарии.

“Когда ты на гормонах и у тебя такие гормональные страхи, оскорбляет все, конечно, я плакала. Но в плане того, что я была жирная, как они говорили, во-первых, они, в принципе, были правы, во-вторых, для меня самое главное, как ко мне относился муж. Ему все нравилось, мне важнее, что творится в его голове, чем в головах миллионов людей”, – отметила блогер.

Алена и ее муж Дэрил пока что живут в Украине, однако рассматривают возможность переехать в Штаты.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Алена Венум (Алена Соколова) – популярная украинская видеоблогерша, бывшая супруга украинского музыканта Руслана Кузнецова. Она родилась 20 апреля 1992 года в украинском городе Кременчуг. Свой YouTube-канал ведет с 2005 года. Сейчас на нее подписаны 5,5 млн человек.

В 2020 году она второй раз вышла замуж за Дэрила Туфекси из Лос-Анджелеса, который записывает ролики в TikTok под ником Aquaman. В июне прошлого года у них родилась дочь Скайлер.

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