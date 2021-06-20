 

США намерены ввести новые санкции против России из-за отравления и преследования Навального

20.06.2021, 18:22, Новости дня
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Салливан сказал, что санкции введут, как только США смогут убедиться, что “достигают правильных целей”. По его словам, далее Россию ожидают санкции за использование химического оружия.

С самого начала США показывали, что будут сдерживаться в реакции на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального, добавил он.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

2 марта США ввели санкции против РФ в связи с отравлением и преследованием Навального. В частности, под их действие попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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