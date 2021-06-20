 

Россиянин, которому в Москве полицейские сломали ногу, обнаружил изменения в своей медкарте

20.06.2021, 18:22, Новости дня
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“Очень мутная ситуация случилась! Мне подменили выписку из больницы 67, куда отправили с переломом ноги в 2019 году. Документ отредактировали, теперь меня не сотрудники полиции избили, а я просто упал. Ну и состояние поменяли со “средней тяжести” на “удовлетворительное”, – написал Коновалов.

Он также отметил, что выписку подменили в электронной медкарте.

Выписку подменили в электронной карте в системе ЕМИАС, где хранятся все медицинские документы москвичей в цифровом виде.

Для тех кто забыл или не знает историю того дня, я делал подробный сайт о том событии: https://t.co/fNAF0MFovf

— Constantine (@CKonovalov) June 20, 2021

Позже дизайнер дописал, что в той же больнице в 2019 году из файла с результатами компьютерной томографии “удалили как раз часть с КТ сломанного колена”. Коновалов считает это фальсификацией документов.

Сейчас мне звонят журналисты для уточнения ситуации. И я вот, что вспомнил!

Больница 67 уже фальсифицировала мои документы. Ещё в 2019 году. Они из файла КТ удалили как раз часть с КТ сломанного колена.

Так что у меня очень большие вопросы к администрации этой больницы! https://t.co/8F1zk139zH

— Constantine (@CKonovalov) June 20, 2021

На собственном сайте о событиях 2019 года пострадавший утверждает, что полицейские задержали его во время пробежки, повалили на асфальт и избили, после чего отправили в автозак. Медпомощь ему якобы предоставили не сразу, хотя он просил об этом.

“По версии полиции (в ходе дальнейших судебных разбирательств), в это время меня задержали скандирующим лозунги в толпе людей. На самом деле в это время меня везли в автозаке в ОВД”, – описал Коновалов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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