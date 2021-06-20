Убрать Путина невозможно, можно только пережить – Белковский о политике в РФ
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Политолог считает, что российские власти намекают на “перспективу освобождения Алексея Анатольевича”, если тот “вдруг” станет гражданином другой страны.
“Выйдя из тюрьмы на любых условиях, Алексей Навальный не утратит статуса героя и эксклюзивной роли в российской оппозиции. Тем более если ему предоставит гражданство нейтральная страна типа Швейцарии, которая сейчас очень гостеприимно отнеслась к [президенту США] Джозефу Байдену и Владимиру Путину, которая не входит в НАТО и поэтому приемлема в этом смысле. Если Алексей Анатольевич получит некую престижную международную премию, а потом за особые заслуги гражданство страны типа Швейцарии, то почему бы ему, действительно, не отправиться на Запад? Ибо убрать Владимира Путина в ближайшее время невозможно. Его можно только пережить”, – сказал Белковский.
Он отметил, что “переживать это лучше в комфортных условиях”.
“Собственно, Кремль давно подчеркивает эту идею: если бы вдруг Алексей Анатольевич стал иностранным гражданином и его удалось бы обменять на какое-то количество российских граждан типа Виктора Бута, Константина Ярошенко и других представителей российской аристократии, то почему бы и нет? Я думаю, что это вполне реалистичный путь. Здесь, на родине, Алексею Анатольевичу грозят лет 10 тюрьмы – это уже очевидно. Двумя с половиной годами дело не кончится. И это никак не связано с электоральными циклами – это связано уже с личным и личностным отношением Владимира Путина к своему оппоненту”, – объяснил Белковский.
Контекст:
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.
Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
Путин говорил о Навальном 16 июня во время пресс-конференции в Женеве после встречи с Байденом. Он заявил, что Навальный сознательно вернулся в Россию, “чтобы быть задержанным”.
Байден перед встречей с Путиным сказал, что возможная смерть Навального в тюрьме ухудшит отношения России и США. “Я четко дал ему понять, что последствия этого будут разрушительными для России”, – подчеркнул он также на пресс-конференции по итогам встречи.
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