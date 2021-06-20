В Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с

“В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток [ожидаются] порывы ветра 15–18 м/с”, – отметила ГСЧС.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 20 июня в большинстве северных, Волынской и Тернопольской областях. С 21-го по 23 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в большинстве северных, западных и восточных областей.

В Киеве, по данным синоптиков, 20 июня осадки не предвидятся.

Контекст:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30–40 лет обширным территориям страны грозит опустынивание.

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